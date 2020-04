Varaďova unikátní smlouva v Třinci. Jak se rodila a co bude mít pod palcem | iSport.cz

Trenér Václav Varaďa podepsal s třineckými Oceláři na dalších sedm let. Je to druhá nejdelší smlouva v historii extraligy pro šéfa střídačky. Rekordním úvazkem zůstává desetiletý kontrakt Vladimíra Růžičky s Chomutovem, který ovšem po čtyřech sezonách skončil úpadkem Pirátů. Podaří se Varaďovi navázat na své bývalé trenéry Arno del Curta a Lindyho Ruffa, kteří vedli Davos respektive Buffalo 22 a 15 let? Jak se kontrakt rodil a co všechno bude mít 43letý tvrďák v Třinci pod palcem? V článku iSport Premium si přečtěte i rozhovor s Václavem Varaďou a přehled nejdelších smluv v Česku.