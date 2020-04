Řezníček schválně poslal špatně mail, viní Schön. Boss poodkryl výplaty | iSport.cz

Smírčí komise v pondělí rozhodla o neplatnosti březnových výpovědí hráčských smluv ze strany Mountfield HK. Jaký je váš pohled?

„Přijde mi naprosto neuvěřitelné, že náš klub vůbec nebyl informován, že dva naši hráči (Petr Šidlík, Lukáš Žejdl) podávají návrh na zahájení smírčího řízení. Tudíž jsme neměli možnost se k případu vyjádřit. Pan ředitel (extraligy) Řezníček podle mého názoru evidentně úmyslně zasílal e-mail na špatnou adresu našeho advokáta, tudíž mu nedorazil. V tom případě se panu Řezníčkovi musel vrátit mail jako nedoručený a vůbec se tím nezabýval. Z mého pohledu se jedná o naprosto jasný úmysl poškodit klub. Do této chvíle, kdy se spolu bavíme, nemáme zaslané ani odůvodnění verdiktu. Pouze nám napsali, že výpověď je neplatná.“

Jaké budou další kroky Mountfieldu?

„S výrokem smírčí komise nesouhlasíme. Nevím, co jiného by mělo být označeno za zásah vyšší moci než tato situace (pandemie koronaviru). Pokud někteří moudří svazoví představitelé zastávají jiný názor, tak buď žijí v jiné realitě, nebo nemají dostatečné IQ. Jejich přístup je však velmi specifický. I samotné pojišťovny uznaly, že tato situace je zásahem vyšší moci a na tomto základě plní své povinnosti.“

Hráčské kontrakty obsahují bod o možnosti vypovězení smluv v případě, že klub ztratí z důvodu vyšší moci možnost dostát svým povinnostem. V reálu je to tedy jinak?

„Ptám se, proč tomu tak je. Určitě se budeme bránit soudní cestou. Už jen proto, že odborná kvalifikace lidí, kteří sedí ve smírčí komisi, je z mého pohledu nedostatečná, neboť tam není jediný právník. Mám za to, že tam při rozhodování převládl spíše odborářský přístup. Až nám dorazí odůvodnění rozhodnutí, podle toho rozhodneme o dalším postupu.“

Vedení svazu i extraligy doporučovalo klubům, aby se s hráči dohodli na úpravách mezd a těžkou situaci neřešili výpověďmi. Zvažovali jste to?

„Už před časem jsem zmínil, že na tento krok (podání výpovědí) nejsem pyšný, ale díky němu se nám podařilo snížit náklady, a po následné pomoci akcionářů a partnerů jsme dokázali uzavřít sezonu na černé nule. Víte, mělo by se vědět, že žádného ze zmíněných kluků, jimž jsme dali výpovědi, jsme neposlali na úřad práce, jak si někdo možná myslí. Mám před sebou měsíční odměny dotyčných. 200 tisíc, 295 tisíc, 120 tisíc, 287 tisíc, 335 tisíc. Určitě to není o tom, že tihle hráči po našem zásahu museli jít na pracák. Jsem opravdu hluboce zklamán a až znechucen tím, co provedl pan ředitel Řezníček. Jakým způsobem nám znemožnil se k tomu alespoň vyjádřit. Možná jde od něj o pomstu za způsob, jakým jsme před časem rebelovali Ligu mistrů. V tom případě je to od pana Řezníčka nízké a malé.“

Kdo v Hradci dostal výpověď

Oskars CIBULSKIS (obránce)

39 zápasů 11 bodů (1+10) -12

Oskar Daniel EKLUND (obránce)

17 8 (2+6) +1

Tomáš LINHART (obránce)

21 2 (0+2) +2

Petr ŠIDLÍK (obránce)

14 0 +2

Lukáš ŽEJDL (útočník)

15 4 (2+2) -6

Pozn.: zápasy, body (góly+asistence), plus/minus

