Průlomový verdikt. Výpovědi hráčům jsou neplatné, řekl svaz Hradci | iSport.cz

Východočeský klub je v polovině března doručil pěti svým hráčům se zdůvodněním zásahu vyšší moci a návazného předčasného ukončení Tipsport extraligy. To přitom umožňuje standardizovaná profesionální smlouva hráče s kluby nejvyšší soutěže.

„Ano, využili jsme té možnosti, a to u hráčů, kteří u nás stejně končili. Těm jsme ke dni, kdy bylo rozhodnuto o zrušení sezony, vypověděli smlouvu. Neříkám, že na to jsem pyšný, ale my v této chvíli bojujeme o ekonomické přežití. Aby to klub zvládl. Není bohužel možné, aby dopad opatření nesla pouze jedna strana,“ reagoval tehdy pro iSport.cz šéf klubu Miroslav Schön.

Dvou svých členů se ihned zastala Česká asociace hokejistů (CAIHP) a iniciovala podání návrhu na zahájení smírčího řízení, které skončilo úspěchem hráčů. Tři hokejisté služeb CAIHP nevyužili.

Mezi pěticí hráčů s obdrženými výpověďmi jsou Oskars Cibulskis, Oskar Daniel Eklund, Tomáš Linhart, Petr Šidlík a Lukáš Žejdl.

„Od začátku jsme tyto výpovědi považovali za neoprávněné, nepodložené a neúčinné. S nadšením jsme přijali oznámení Smírčí komise Českého svazu ledního hokeje, že je výpověď neplatná a hráčské smlouvy našich dvou členů z tohoto důvodu nezanikly,“ informuje o výsledku prezident CAIHP Libor Zbořil s tím, že je to pro hráčskou asociaci významný úspěch.

Rozhodnutí Smírčí komise je konečné a v ČSLH proti němu není odvolání. Takový výsledek byl oznámen oběma stranám sporu.

„Od první chvíle jsme upozorňovali na to, že jednostranné výpovědi nejsou konstruktivním řešením neblahé situace, která zasáhla nejen hokejové kluby, ale každého z nás. Naopak jsme iniciovali hledání kompromisu, což se ukázalo jako funkční v řadě klubů,“ připomíná prezident CAIHP a dodává: „V tuto chvíli musí klub hráči nahradit zaplacený poplatek za smírčí řízení a plnit dle platné smlouvy,“ uzavírá Libor Zbořil s doplněním, že zatím není jasné, zda klub nepodnikne další právní kroky.

Jména hráčů se Česká asociace hokejistů rozhodla nezveřejňovat, podle zdrojů iSport.cz jde o obránce Petra Šidlíka a útočníka Lukáše Žejdla.