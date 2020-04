Bašta Kladno. Jágrovi jsou dvě ideální sestavy málo, Patera o (ne)titulu | iSport.cz

Během 80 let prošlo nejvyšší soutěží mnoho nezapomenutelných hráčů. Takovými byli i Otakar Vejvoda, Pavel Patera a Martin Procházka. Kladenská lajna, která se do paměti vryla jako legendární „Blue Line“. Právě kladenské trio ovládlo hlasování o historicky nejlepší útok ligy. • Pavel Mazáč (Sport)

Kladno? Tradiční hokejová bašta, líheň talentů. Město, které světu dalo Jaromíra Jágra nebo Milana Nového, nejlepšího střelce československé hokejové historie. Spoustu hvězd pro NHL. Vybrat z toho jeden All Star Team? „To přeci nejde, ne? Udělejte to tentokrát jinak!“ navrhl Jágr. Nakonec se sám pustil do historického exkurzu a speciálně přináší svoje dvě sestavy. V iSport Premium najdete i favority Milana Nového či Pavla Patery, který se také zamyslel nad tím, proč zrovna jeho generace s Kladnem titul nezískala.