Sestava snů Kladna: Jágr s Novým, Blue Line a hvězdy minulosti | iSport.cz

Jak vypadá kladenský Dream Team? • FOTO: Koláž iSport.cz

Tak tohle byl tedy zatraceně těžký úkol! Jak poskládat ideální sestavu Kladna? Klubu, jenž dal hokejovému světu Jaromíra Jágra, Milana Nového, Františka Pospíšila nebo hned tři členy rodinného klanu jménem Kaberle? A co teprve odchovanci, kteří toho za áčko moc nenahráli, ale vládnou v NHL? Jako Jakub Voráček? I sám Jágr tvrdil: To není fér mixovat všechno dohromady! Sám proto sestavil dva týmy. My i tak zkusili jeden All Star výběr. Jaký je? Podělte se o váš názor v nových diskuzích iSport.cz, zda se soupiskou souhlasíte, nebo byste zvolili jiná jména.