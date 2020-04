Rozhodnuto! Dynamo míří do rukou podnikatele Dědka, získal exkluzivitu | iSport.cz

Hotovo, schváleno. Město Pardubice rozhodlo, že o prodeji hokejového klubu bude dál jednat výhradně s podnikatelem Petrem Dědkem, kterého upřednostnilo před druhým zájemcem Vladimírem Pitterem. O dalších detailech prodeje se ještě bude debatovat, přechodu Dynama do rukou jednoho z nejbohatších Čechů by však nemělo nic bránit.

Byl to zvláštní pohled. Zastupitelstvo města Pardubice se sešlo na zimním stadionu. Mezi mantinely byly stoly, u kterých s patřičnými rozestupy sedělo 35 zastupitelů. Za nimi na židlích se pak netrpělivě ošívalo několik desítek fanoušků pardubického klubu. Oděni do dresů Dynama čekali, až dojde na druhý bod jednání. Bod, kvůli kterému přišli.

Jeho znění? Prodej hokejového klubu a exkluzivita v dalším jednání. Zjednodušeně řečeno šlo o to, komu město Dynamo prodá. Zájemci byli dva. Podnikatel Petr Dědek na straně jedné a společnost Sportovní investiční, v jejímž čele je Vladimír Pitter, na straně druhé.

Ještě před několika dny to vypadalo na další průtahy v odprodeji většinového podílu klubu z područí města. Vůči tomu se však ostře ohradil Dědek, který zaslal zastupitelům dopis, v němž stálo: „S ohledem na aktuální stav považuji za nezbytné, aby do konce tohoto měsíce zaznělo ze strany Statutárního města Pardubice jasné rozhodnutí, a pokud by vyznělo ve prospěch mé osoby, aby k převzetí řízení klubu došlo nejpozději do 31. května.“ Rozhodněte hned, jinak nemám zájem. Tečka. Konec diskuze.

Všichni zastupitelé souhlasili, že město musí klub prodat. „Pod vedením města kráčí klub od jednoho problému k druhému. Klub nemůžou vlastnit politici. Přenechejte ho ekonomicky silnému majiteli,“ rozjel diskuzi zastupitel František Brendl za sdružení Pardubáci společně.

Brendl přidal i další poznámku k procesu výběru a faktického zrušení otevřené soutěže.

„Divím se oběma zájemcům, že s vedením města mají trpělivost tak dlouho trpělivě diskutovat. Pan náměstek Mazuch od začátku cíleně manipuluje soutěž k jednomu zájemci. Tenhle proces nepřispěl k tomu, aby nás kdokoli bral jako důvěryhodného partnera. Vést jako politici nemůžeme, nerozumíme tomu, neumíme to. Osobně se přikláním k panu Pitterovi, který má v zádech trenéra Říhu,“ sdělil svůj postoj.

Ostatní však nepřesvědčil. Novým majoritním akcionářem se stane Petr Dědek, za loňský rok 64. nejbohatší Čech s odhadovaným majetkem ve výši 3,5 miliardy korun. Z přítomných 35 zastupitelů odevzdalo svůj hlas 33, pro Dědka bylo 24 z nich.

„Ekonomická síla pana Dědka je o řád vyšší než je tomu i pana Pittera,“ řekl už během debaty Karel Haas za ODS. Právě její podpora byla nakonec v boji klíčová. Pro Dědka se vyslovilo také hnutí ANO, které je nejsilnější stranou města.

Dědek, který rovněž seděl v publiku, Pardubice svým sponzorským darem zachránil už v uplynulé sezoně, kdy se Dynamo skoro až zázrakem vyhnulo sestupu. Teď chce s klubem zamířit do opačných vod tabulky. „Do tří let bych chtěl titul. Musíte mít cíl. Pokud nebudete plánovat, ničeho nedosáhnete. Z práce jsem na to zvyklý, musíte mít nastavenou cestu, kam se chcete dostat,“ usmál se už před časem v rozhovoru pro deník Sport. Z tradičního klubu, který se však v posledních letech změnil v otloukánka, chce zase udělat stroj na vítězství.

„Ještě bude záležet, jestli se dohodneme na všech podmínkách,“ dodal náměstek Jan Mazuch. To už by však měla být formalita. Dědek už je prakticky novým majitelem klubu, může začít skládat jeho další vedení a řešit složení hráčského kádru.

„Všechno mělo být hotovo už dávno. Děkuju všem, kdo se podíleli na tom, že jsou Pardubice dál extraligové. Věřím, že se tahle situace nebude už opakovat,“ přidala svůj pohled legenda Dynama Vladimír Martinec, který je rovněž zastupitelem. Když po ukončení tohoto bodu jednání pogratuloval primátor města Martin Charvát veřejně Martincovi k tomu, že ho Mezinárodní hokejová federace IIHF zařadila do historického All-Star týmu Česka, všichni přítomní vstali a hvězdě 70. let aplaudovali. Byla to tak symbolická tečka za novým směřováním klubu.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE