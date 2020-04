Dědek chce rozhodnutí o Pardubicích hned. Jeho lidé vábí hvězdy | iSport.cz

Sága o výběru majoritního akcionáře pardubického hokeje se měla táhnout ještě minimálně dva měsíce. Aspoň takovou zprávu obdrželi minulý týden od města Petr Dědek s Vladimírem Pitterem, dva zájemci o podíl v klubu. Dědek svým dopisem, který se v neděli večer dostal na veřejnost, ale rozčísl vzduch. Politikům vzkázal: konejte do konce dubna. Nebo? Nebo už nic, nabídku stáhne. Jeho skupina podle informací iSport.cz oslovuje k návratu do klubu odchovance.

Nabídka podnikatele Petra Dědka, kterou představil už v lednu, vypadá takhle: Za korunu převezme podíl v Dynamu, které samozřejmě bude vyčištěné od dluhů. Chce smlouvu na 15 let a ať město má na hrbu provoz haly, plus přispívá pevnými částkami na mládež a drží předem dané sponzorské plnění. On zajistí chod hokejového klubu. Tím pádem by už město nemuselo řešit mnohamilionové dluhy jako do teď. Veškeré hokejové starosti by šly jen a jen za ním. Ve svém posledním dopisu, který adresoval zastupitelům, navíc zdůraznil, že okamžitě navýší základní jmění klubu o 12 milionů.

Čistý klub bez mínusu v účetnictví chce i podnikatelská skupina, kterou zastupuje Vladimír Pitter. „Do detailů jít veřejně nechci. Ale na vedení radnice jsem svoje vize prezentoval, strategie byla i součástí zadávacího řízení, když jsem podával nabídku. Je rozhodně potřeba zastavit fluktuaci hráčů v prvním týmu, vytvořit si střednědobý výhled, jak budovat kádr,“ řekl v rozhovoru pro iSport.cz s tím, že by klub chtěl podobně jako Petr Dědek vlastnit v delším časovém horizontu. Konkrétní ovšem nebyl.

Dědek je ve vizích přímější, víc o nich mluví. Poměrně jasně deklaroval metu, kam míří. V roce 2023 Pardubice oslaví 100 let své existence a on chce z otloukánka udělat zase stroj, který vyhraje titul. „Ano, chci ho za tři roky,“ usmál se. „Musíte mít cíl. Pokud nebudete plánovat, ničeho nedosáhnete. Z práce jsem na to zvyklý, musíte mít nastavenou cestu, kam se chcete dostat. Ve sportu je to stejné, plánujete tréninky, motivujete, uděláte rozvrh, táhnete tým k výsledku,“ dodal. Tohle je oblast, kde se s Pitterem hodně liší.

Zatímco první o svých záměrech mluví poměrně otevřeně a chce, aby je věděla veřejnost, druhý je víc řeší na politické půdě. Pitter má svoji hlavní hokejovou tvář v Miloši Říhovi, to je asi jediná zbraň, jak dostat část fanoušků na svoji stranu. Favoritem je pro ně jeden z nejbohatších Čechů Petr Dědek, o kterém je i víc slyšet. Navíc ve svém posledním dopise zastupitelům ukázal i lokty tvrdého obchodníka: „S ohledem na aktuální stav považuji za nezbytné, aby do konce tohoto měsíce zaznělo ze strany Statutárního města Pardubice jasné rozhodnutí, a pokud by vyznělo ve prospěch mé osoby, aby k převzetí řízení klubu došlo nejpozději do 31. května.“ Tečka. Konec diskuze.

Věc se má totiž tak, že ve středu se koná zastupitelstvo na pardubickém zimním stadionu a v programu je i bod s názvem „Problematika HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (záměr stabilizace, harmonogram pro akciový vstup do HC)“. V místě nehledejte žádnou symboliku, spíš má jít o opatření, aby politici mezi sebou udrželi kvůli pandemii dostatečnou vzdálenost.

Nejdřív se mluvilo o tom, že tady padne verdikt, jestli Pardubice přiklepnou klub Dědkovi, nebo Pitterovi. Pak z toho sešlo, protože radnice naplánovala, že by zájemci měli dát městu další nabídku a celá akce by se měla táhnout zase minimálně do konce června. Jenže průtahů má evidentně Petr Dědek až po krk. Oficiálně můžete hráče v Česku podepisovat od 1. května. Ovšem běžnou praxí je, že dohody se tvoří mnohem dřív. Už teď mají kluby v extralize největší posily hotové a jen se čeká na pátek, aby se mohli hráči oznámit a oficiálně zaknihovat. Pardubická buňka „ANO“, nejsilnější strana ve městě, ještě v neděli večer vystavila na svůj Facebook grafiku, že není na co čekat a podpoří zrychlený výběr strategického partnera klubu. Takže znovu platí, že středa rozhodne, s kým město spustí poslední kolo jednání? Nejspíš ano. Vítěz pak bude mít brzy mandát jednat s hráči a sestavovat kádr.

Dědek chtěl mít jasno, jestli město přijme jeho nabídku, do 15. dubna. Kvůli koronavirové pandemii akceptoval menší průtahy. Ale do nekonečna čekat nechce. „Pokud nebude rozhodnuto o zahájení jednání o získání majoritního podílu exkluzivně s mojí, respektive mnou ovládanou osobou, mohu Vás ubezpečit, že takové rozhodnutí ponesu zcela smířlivě, současně však deklaruji, že na další spolupráci a jednání už nebudu mít zájem,“ uvedl do svého dopisu. Prostě se buď zastupitelé rozhoupou a řeknou, co chtějí, nebo Petr Dědek přestane mít zájem.

„Mám domluvené hráče, partnery i spolupráci s Vrchlabím, které by mohlo fungovat jako farma Dynama. Nikdo na mě nebude čekat dva měsíce,“ uvedl navíc Dědek pro pardubickou Mladou Frontu. Z Vrchlabí pochází, a pokud by tam Dynamo zřídilo svoji farmu, byl by to hodně pikantní krok. Důvod? Poslední dva roky tam hrnul svůj hráčský materiál Hradec Králové. Cíl byl jasný, dostat klub do první ligy a mít ve Vrchlabí svoji farmu. Klub rozhodnutím svazu postoupil, ale přihlášku do 1. ligy ještě nepodal. Variantou bylo, že projekt s druhou nejvyšší soutěží usne, protože nemuselo být reálné naplnit rozpočet pro vyšší soutěž. Ovšem Petr Dědek oznámil, že všechno je nachystané.

A hráči? Dědkovi lidé v čele s Ondřejem Heřmanem (bývalý člen představenstva a Dědkův obchodní partner pro vstup do klubu) obšlapují terén, chystají tým, sondují informace. Jenže aktuálně nemohou nic podepisovat. A nejlepší hráči rozhodně nebudou čekat do července, místa v ostatních klubech by se mohla zavřít.

„Klub funguje ve standardním režimu adekvátně k současným podmínkám,“ sdělil iSport.cz člen představenstva a zároveň zastupitel za ANO Dušan Salfický. Nechtěl být konkrétní, jestli Dynamo oslovuje nové hráče, kdo to případně dělá a jestli je, či není problém, že organizace stále čeká na majitele. „K prodeji společnosti se představenstvo nevyjadřuje, neboť je to záležitost současného hlavního akcionáře, tedy Statutárního města Pardubice,“ dodal. Jak už ale dříve iSport.cz informoval, Dynamo hodně stojí o prodloužení spolupráce se Stěpanem Zacharčukem, kterého klub přivedl na konci přestupního termínu z Ruska. Na seznamu příchodů týmu Petra Dědka by měli mít vysokou prioritu dva reprezentanti, kteří poslední roky hráli v KHL.

Pardubice hodně stojí o návrat obránce Jakuba Nakládala. Současně s ním by i rády přivábily zpět Tomáše Zohornu, jemuž skončil kontrakt v Chabarovsku. Úplně beznadějně se teď nemusí ani jevit další setrvání Roberta Kousala, jemuž vypršel roční kontrakt. Měla o něj hodně stát Kometa, jenže vzhledem ke koronaviru je situace na trhu dál hodně nečitelná. Kluby si nemohou být jisty, s jakými prostředky od partnerů mohou počítat a s čím už ne. Specifická je navíc i situace v zahraničí, nikdo neví, co bude, nová sezona je navíc pořád ještě hodně daleko. Proto hráči typu Kousala ještě nemají podepsáno, nicméně nebudou k mání věčně. Co se naopak nestane, je návrat Lukáše Radila. Ten sice skončil v NHL, ale o něj má být velký zájem v Rusku. Jeho odchod do KHL by mohlo zhatit jedině zhoršení světového stavu kolem pandemie.

Dědek s Pitterem vsadili na jinou taktiku, jak podíl v klubu získat. První nabídl radnici už v minulé sezoně svého člověka Ondřeje Heřmana, že on je ideální osoba do managementu. A že on nastaví v tonoucím klubu klima, které povede k záchraně. Pitter jedná na půdě radnice, veřejně se drží daleko víc zpátky. Dědek v závěru sezony přihodil dva miliony na podpisy nových hráčů. Dokonale tak plní pověst, kterou má v golfovém světě. Když něco chce, jde si za tím hodně tvrdě a na svoje vize dotáhne.

Do Česka pravidelně vozil turnaje nejvyšší evropské série, z koníčku se stal byznys, do kterého už nasypal stovky milionů korun. Jeho vizí je, že by sem přivezl i slavný Ryder Cup, tedy nejslavnější golfovou bitvu mezi Evropou a Amerikou, jen pandemie jeho plány zpomalila. „Přicházely nabídky, ať jdu do Kladna, nebo do Ústí nad Labem. Během dvou měsíců, kdy jsme zachraňovali Pardubice, mi přišlo šest nabídek převzít kluby v extralize, nebo první lize,“ vypočítával. On stojí ale o Dynamo.

Jestli to legislativa umožní, dá se čekat, že ve středu zastupitelé rozhodnou, s kým klub půjde, jestli s Petrem Dědkem, nebo Vladimírem Pitterem. A pokud by radnice rozhodla si klub nechat? Taky varianta, jen by to byl šok. Musela by ovšem co nejrychleji dosadit do klubu nový management sama, protože ten aktuálně Dynamu chybí. A hlavně strategického partnera by hledala už těžko.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE