Sestava snů Třince: smrtící komando, šikovní hračičkové i lídři z NHL | iSport.cz

Šimon Hrubec a Peter Hamerlík v brance, v útoku Martin Růžička či Richard Král. Jak vypadá sestava snů Třince podle deníku Sport? • FOTO: Koláž iSport.cz Přehlídka ofenzivního talentu i nebojácné zarputilosti. Třinečtí Oceláři jsou v elitní soutěži teprve od roku 1995, ale díky štědré podpoře Třineckých železáren a jejích dceřiných firem se postupně propracovali k českým hokejovým gigantům. A dvěma titulům. Do NHL sice Oceláři zatím ryzího rodáka a odchovance „nedodali“, ale není náhodou, že při cestě do nejprestižnější hokejové soutěže světa prošli Třincem v mládí například Martin Havlát, David Krejčí, David Pastrňák, Radek Faksa nebo Richard Pánik. Kdo se dostal do sestavy snů třineckých Ocelářů? Vybrali byste jinak? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz >>>

Jak jsme vybírali „Sestavu snů“? Schválně, jak by vypadala sestava vašeho oblíbeného klubu, kdybyste nemuseli řešit čas? Z každého klubu, který odehrál v extralize aspoň šest sezon, jsme vybrali ideální sestavu napříč jeho historií od roku 1946. Kritéria jsou následující: do sestavy může patřit i slavný odchovanec, který v klubu za áčko nikdy extraligu nehrál, ale hned odešel jako junior do zámoří. Jinak platí, že člen „Sestavy snů“ musel odehrát aspoň jednu celou sezonu a zanechat v týmu nějakou výraznou stopu. Tudíž se v sestavě nesmí objevit hvězdný hráč, který dorazil třeba jen během výluky v NHL na pár zápasů. Při výběru jsme upřednostňovali hráče, kteří se něčím blýskli v nejvyšší soutěži. HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Brankáři Šimon Hrubec, Peter Hamerlík Přestože v Třinci chytali Roman Čechmánek, Radovan Biegl a krátce i Pavel Francouz, je brankářská volba jasná. Peter Hamerlík s Šimonem Hrubcem přepisovali klubové rekordy, oba se podepsali pod mistrovské tituly. Slovenský gólman Hamerlík přišel do Třince v roce 2009 z druhé ruské ligy, postupně si získal srdce fanoušků. Vstřícný, usměvavý, spolehlivý. Výrazně pomohl k historicky prvnímu titulu v roce 2011. Dva zápasy za Oceláře odchytal i v mistrovské sezoně 2018/19, ale to už byl jasnou jedničkou jeho nástupce a velký kamarád Šimon Hrubec. Jihočeský sympaťák byl v Třinci od roku 2012, postupně se vyšvihl mezi hvězdy. V sestavě snů jim záda kryje spolehlivý Martin Vojtek, který sám s oblibou říkal: „Náhradník je taky člověk.“ Šimon Hrubec a Peter Hamerlík, dva brankáři, kteří dovedli Třinec k mistrovským titulům • Foto Jaroslav Legner (Sport)

První obrana Lubomír Sekeráš, Lukáš Krajíček Dres Lubomíra Sekeráše už pod stropem Werk Areny visí, Lukáš Krajíček ho může následovat - pomohl k oběma titulům. Slovenský obránce Sekeráš přišel z Trenčína v roce 1995, vyhlédl si ho trenér Alois Hadamczik. Kreativní a ofenzivně laděný bek měl být základním kamenem extraligového nováčka. Sekeráš roli zvládnul skvěle. V Třinci odehrál dohromady sedm sezon, za 385 zápasů nasbíral 217 bodů (71+146). Stále je historicky nejproduktivnějším obráncem klubu. Lukáš Krajíček přišel v sezoně 2010/11 ze zámoří. Zkušený, ošlehaný stovkami bitev z NHL i z národního týmu. Profesionál, lídr s přirozenou autoritou. Právě jeho gól nastartoval v semifinále play off velký obrat se Slavií, která tehdy v sérii vedla už 3:1 na zápasy. Na mistrovském titulu měl Krajíček velký podíl. Stejně tak v sezoně 2018/19, kdy byl kapitánem zlatého týmu. Lukáš Krajíček byl u obou titulů Třince v roce 2011 i 2019, kdy tým k poháru dovedl jako kapitán • Foto Jaroslav Legner (Sport) Sekeráš o ofenzivní jízdě i životě v Třinci: Kouří se z komínů? Máme práci

Druhá obrana Lukáš Zíb, Josef Hrabal Ve své nejlepší formě byli Lukáš Zíb s Josefem Hrabalem nezastavitelní, jejich podpora ofenzivy byla jedinečná. Rychlý technik Hrabal byl prakticky čtvrtým útočníkem na ledě, dokázal se prosmýknout elegantní kličkou, jakož i akci milimetrově rozehrát. Zíb patřil dlouhé roky k borcům s nejtvrdší ranou v extralize. Jeho pumelice od modré byly pověstné a přesné. Ne nadarmo jsou oba v top čtyřce kanadského bodování beků třinecké historie. Josef Hrabal je se 152 body (38+114) třetí, Lukáš Zíb je těsně za ním se 143 body (41+102). Hrabalovi patří i další primát - z obránců odehrál v třineckém dresu vůbec nejvíc extraligových zápasů (395). Lukáš Zíb (vpravo) se výraznou měrou podílel na prvním titulu Třince v roce 2011 • Foto Michal Beránek (Sport)

Třetí obrana Libor Procházka, Vladimír Roth Vlašimský rodák Libor Procházka přišel do Třince po olympijském triumfu v Naganu jako hvězda a kromě bodů uměl i pořádně přitvrdit. Za tři sezony v dresu Ocelářů nasbíral 82 bodů (22+60), v průměru bodů na zápas (0,56) je na tom prakticky stejně jako Lubomír Sekeráš. Ovšem v trestných minutách byl Procházka o mnoho „výraznější“ než slovenský elegán. Nasbíral jich 230, Sekeráš jen o čtyřicet víc (za sedm let). Vladimír Roth je naopak stylem hry Sekerášovi daleko blíž. Málokterý z beků má ruce, cit a oči pro přihrávku jako on. Nebýt série zranění, které mu v prakticky každé sezoně seberou solidní porci zápasů, dávno by slovenskou legendu v klubové produktivitě obránců překonal. Je druhý, v 357 zápasech nasbíral 182 bodů (50+132). Libor Procházka zamířil do Třince po zlatém Naganu a hned zažil úžasně produktivní sezonu (37 bodů) • Foto Jaroslav Legner (Sport)

První útok Marek Zadina, Richard Král, Jozef Daňo Smrtící, milovaný i nenáviděný. Nikdo nevyvolával takové emoce jako Richard Král. Elegantní technik se zlatýma rukama, brilantní nahrávač. V Třinci odehrál deset sezon a je nejproduktivnějším hráčem klubu - nastřádal 568 bodů (209+359). S šéfy se ovšem rozhádal, jejich spory skončily u soudu a dlouhé roky si vzájemně nemohli přijít na jméno. Usmířili se až v rámci loňských oslav 90 let klubu, kdy se Králův dres vznesl ke stropu haly. Marek Zadina, Králův parťák už z Pardubic, byl jako jeho dvojče. Skvěle si na ledě rozuměli, sbírali hromady bodů. Zadina už je v Třinci jako trenér, stejně tak střelec Jozef Daňo. Ten byl jednou z řady slovenských hvězd, o které se Oceláři vždy opírali. Richard Král je nejproduktivnějším hráčem v historii Třince, jeho vztahy s klubem ovšem nebývaly ideální • Foto Archiv deníku Sport

Druhý útok Martin Růžička, Radek Bonk, Václav Varaďa Zřejmě nejkompaktnější a nejsilnější útok v třinecké historii. Skvěle seskládané typy hráčů, každý svou roli plnil na výbornou. Výsledkem byl mistrovský titul v roce 2011 i bodový rekord Martina Růžičky, který v 18 zápasech play off nasbíral neskutečných 33 bodů (17+16). Růžička byl nekompromisní kanonýr, stejně tak ale uměl na gól přihrát. Kapitán Radek Bonk byl v centru lídrem a tvůrcem hry. A důrazný buldok Václav Varaďa odvedl hromadu černé práce kolem mantinelů i před bránou. Bonk s Varaďou v té době za sebou měli bohaté a úspěšné kariéry v NHL, Růžička byl stále teprve na startu kariéry, byť už měl titul mistra světa z roku 2010. Do Třince navíc původně přišel v roce 2009 jako bránící křídlo, v ofenzivním klubu se vyšvihl mezi nejproduktivnější borce extraligy. V klubovém pořadí už je třetí za Králem a Polanským. Má 452 bodů (217+235). Martin Růžička, Radek Bonk a Václav Varaďa vytvořili zřejmě nejsilnější útok v historii Ocelářů • Foto Michal Beránek (Sport)

Třetí útok Jan Peterek, Jan Marek, Martin Havlát Chytrý, kreativní, hravý. Jan Peterek, Jan Marek i Martin Havlát se do historie zapsali jako jedni z nejšikovnějších. Peterek byl u všech ligových úspěchů Ocelářů, odehrál za ně 675 zápasů. Jako hráč byl postupně u stříbra 1998, bronzu 1999 i titulu 2011. O dvě stříbra (2015, 2018) a titul 2019 už se zasloužil jako klubový funkcionář. I jeho dres už visí pod stropem Werk Areny. Martin Havlát přišel do Třince z Ytongu Brno v roce 1998 v rámci náboru talentů, které Oceláři tehdy sháněli po celé republice. Dvě sezony stačily, aby ukázal obrovskou kvalitu a potenciál, vystřelil se do NHL. Ve stejném roce jako Havlát přišel z Jindřichova Hradce i Jan Marek. Famózní technik a pozdější mistr světa svůj talent naplno rozvinul v ruské KHL. Tragicky zemřel při havárii letadla hokejistů Jaroslavle v roce 2011. Stejně jako další čeští reprezentanti Karel Rachůnek a Josef Vašíček. Jan Peterek vyhrál s Třincem titul v roce 2011 jako hráč, u toho loňského byl už jako funkcionář • Foto Michal Beránek (Sport)