Čiliaka se Kometa vzdala. Nemohla mít dvě jedničky, líčí posila nováčka | iSport.cz

Gólman Marek Čiliak při své obnovené brněnské premiéře zářil, k vítězství to ale nestačilo • Michal Beránek / Sport

Liberecký útočník Petr Jelínek se v úvodu pátého utkání semifinále proti Kometě dostal do velké šance, zastavil ho až beton Marka Čiliaka • Barbora Reichová (Sport)

Marek Čiliak, který působil v Brně s přestávkami od roku 2005, zamířil do Českých Budějovic • Jaroslav Legner (Sport)

Bylo mu řečeno, že bude lepší, když si najde nové angažmá. Šok! Marek Čiliak (30) dvakrát dotáhl Brno k extraligovému titulu, fanoušci si ho oblíbili. Po minulé nedohrané sezoně však musel přepustit místo mladšímu a levnějšímu Karlovi Vejmelkovi. „Nebylo to dobrovolné. Kdo by chtěl z Komety odejít?! Ale tahle situace prostě nastala, klub si nemohl dál držet dvě jedničky,“ popisuje slovenský brankář pro iSport.cz. Svou další budoucnost spojil s Českými Budějovicemi, kde podepsal tříletý kontrakt. K nováčkovi nejvyšší soutěže hned získal sympatie.

Váš odchod na jih Čech byl veřejným tajemstvím už delší dobu. Jak k němu došlo?

„Volali jsme si několikrát s Liborem Zábranským (majitel a kouč Komety). Agent mi předtím něco naznačoval, ale Libor mi to chtěl sdělit jako první. Říkal, že nemůžou být v Brně dvě jedničky. Nakonec to padlo na mě. Neptal jsem se proč. Nechci se v tom vrtat. Ekonomika v tom nejspíš taky hrála roli. Karel (Vejmelka) asi chytá za jiné peníze. Řešili jsme s panem Zábranským, co pro mě a pro mou rodinu bude nejlepší.“

Takže jste neodešel z vlastní vůle?

„To asi ne. Kdo by chtěl odejít z Komety?! Ale je to hokej. Asi přišel ten čas. Nebavili jsme se o nějakém snížení platu, nicméně současná krize s tím rozhodnutím asi má souvislost. Kometě vždycky budu přát, pokud nebudu zrovna hrát proti ní. Pro klub jsem vždy udělal maximum. Teď jsem spokojený s tím, jak to je. Budu tři roky na jednom místě.“

Kdy jste se dozvěděl, že máte jít pryč?

„Libor mi to oznámil a šel jsem rodit se ženou. (úsměv) Už měla bolesti a pár hodin nato se nám narodil syn Maxim. Bylo to devatenáctého března, termín jsme přitom měli až druhého dubna na mé narozeniny. Takže jsem měl v hlavě spíš rodinné záležitosti.“

Cítíte, že hodně fanoušků váš přestup rozladil?

„Vnímám jejich podporu. Kometu mám v sobě, jsou to smíšené pocity. Ale je to tak, jak to je.“

Až to půjde, zajdete se do kabiny rozloučit?

„Asi ne. Hodně kluků, které znám, už tam nebude. V Kometě je dost změn. Ale silné jádro zůstalo a věřím, že klub bude mít zase vysoké ambice.“

Proč České Budějovice?

„Byl jsem v kontaktu s trenérem Prospalem a to, co mi říkal, se mi líbilo. Ten mě přesvědčil nejvíc. S koučem jsem řešil sportovní věci, Martin Ančička měl na starosti smlouvu. Celé jednání klubu mi přišlo sympatické. Zdá se, že je na extraligu připravený a má v plánu hrát o něco. To chci i já. Jednání mě přesvědčila, že tohle by měla být pro mě správná cesta. Nejvíc z týmu znám asi Adama Rašku.“

Byl jste tam vůbec někdy?

„Hrál jsem v Budějovicích jednou za Třebíč. Vyhráli jsme 2:1 a pamatuji se, že nás docela přestřílely. Zachytal jsem si. Vím, že jsou tam výborní fanoušci. Tímto jsou Budějovice pověstné. I podle toho jsem se rozhodoval. Těším se.“

Rodině nevadí stěhování?

„Bude to poprvé, co budeme delší čas mimo Brno. O městě a klubu jsem slyšel samé dobré věci. Už máme vybrané bydlení, školku, školu.“

ČEZ Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE