Plzeň nechce zavírat. 16 týmů je moc, říká Vlasák. Čím ho udivil Pešout? | iSport.cz

Strávil roky v cizině jako hráč, vyhrával světové tituly, nyní plní manažerské úkoly ve vysoké funkci v Plzni. Tomáš Vlasák (45) si umí udělat dostatečně věrný obrázek o českém hokeji. Kudy jde, co funguje, co ho sráží. Jestli něco nesnáší, tak výmluvy a alibismus. V době chystaných radikálních změn v režimu extraligy na ně naráží často. „Nestačím se divit, pokud někdo tvrdí, že hráči těžko snášejí tlak z hrozby sestupu,“ kroutí hlavou sportovní manažer Škodovky v rozhovoru pro iSport Premium. Bývalý vynikající útočník rovněž prozradil, co mu vadí na výrocích karlovarského trenéra Martina Pešouta (VÍCE čtěte ZDE<<<) .

Kdysi československou ligu hrávalo dvanáct celků, za dva roky na dvou třetinách tehdejšího území jich napočítáte hned šestnáct. Ke svazovému plánu se mají do dvou týdnů vyjádřit elitní kluby. Pak generálové rozhodnou, co a jak. Anketa deníku Sport minulý týden mezi kluby docela jasně naznačila preference. Připravit nesestupovou soutěž. V Plzni jsou proti. A co teprve rozšíření extraligy na šestnáctku. „Kvalita půjde dolů,“ je si jistý Tomáš Vlasák.

Jak se staví Plzeň k chystanému novému řádu nejvyšší soutěže?

„Materiály k novému hernímu schématu přišly teprve před pár dny, v Plzni si k tomu sedneme v pondělí. Ale už teď můžu za klub říci, že jsme ochotni o změně formátu soutěže uvažovat, musíme však k tomu dostat argumenty, které budou mít hlavu a patu. V současné chvíli jsme proti uzavření soutěže a rozhodně si nepřejeme hrát extraligu s šestnácti týmy. Pokud to tak skutečně dopadne, kvalita soutěže půjde dolů. Ať si každý říká, co chce, úroveň hráčů na tak velké množství týmů tady nemáme. Za tím si stojím a stát budu.“

Ani tvrdý ekonomický dopad koronavirové pandemie váš názor neposune?

„Jako každý hrozbu značných finančních dopadů na hokej vnímám, ale pro mě je pořád na prvním místě sportovní stránka věci, zajištění soutěživosti a potřebné kvality naší ligy. Jsem si jistý, že rozšíření extraligy na šestnáct týmů sundá úroveň zápasů rapidně dolů.“

Co mi povíte na tradiční a diskutabilní argument, že zařízení nesestupové soutěže pomůže hojnějšímu nasazování mladých talentovaných hráčů?

„Nevěřím. Pokud se někdo domnívá, že najednou bude liga plná mladých zajímavých hráčů, já si to rozhodně nemyslím. Normálně smýšlející trenér je rád, když může využít mladého kluka. Ale ten kluk na to musí výkonnostně mít. Proč by měl někdo mladého hráče dusit mimo sestavu? Byl by jedině proti sobě. Takových koučů je tu naprosté minimum. Pokud je mladej dobrej, šanci dostane. Ale musí se sám přičinit, říct si o příležitost tvrdou prací, přístupem. Není možné dostávat šanci jen proto, že je mladej. To nejde, nikomu to nepomůže. Kdo sledoval poslední šampionát dvacítek a nechce si lhát do vlastní kapsy, musel vidět, že svět je jinde, klopýtáme a jsme hodně pozadu za velmocemi. Mladé špičkové kluky zkrátka nemáme. Posledním mladým borcem, který byl v extralize odskočený od ostatních, byl Martin Nečas.“

V extralize si vedl skvěle, ale cestu do NHL si musel vydřít a místo pod penzí pořád nemá.

„Je to tak. A nikoho dalšího jako tu byl on, tady momentálně nevidím.