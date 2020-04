Pešout o uzavření extraligy: Doufám, že zvítězí rozum. Náš hokej se posune | iSport.cz

Pro možnost uzavření extraligy je jasně pro. A nabízí i řadu argumentů. Martin Pešout, trenér a sportovní manažer Karlových Varů, věří, že by zrušení sestupu Tipsport extralize prospělo. „Náš hokej se posune. Pomůže to nejvyšší soutěži, Chance lize i reprezentacím. Navíc všichni ušetří,“ tvrdí.

Karlovarský klub i vy osobně jste dlouhodobě pro zrušení sestupu z extraligy. Jaké pro to máte důvody?

„Bojujeme za to už léta. Když někdo chce hrát extraligu za sto milionů, klidně. Ale sestup nutí i ostatní cpát do hokeje extrémní částky. Na platy aspoň třicet milionů, dalších dvacet spolknou věci kolem. Za sezonu jste na padesáti milionech, což je podle mě absolutně zbytečné. Sestupový meč nás nutí šplhat do nesmyslných výšek. Klubům to zabraňuje hrát mladé kluky, každý raději sáhne po odzkoušené jistotě, i když je to stojí mnohem víc.“

Navíc v současné tíživé ekonomické situaci by to přineslo tolik potřebné úspory.

„Přesně tak, situace je špatná, podle mě ale bude doběh ještě horší. My máme sezonu od května do května, ale firmy jedou podle účetních let. V prosinci se jedná o sponzorských smlouvách na příští rok. Teď už bylo všechno podepsané, další ročník na to ale dojedeme ještě víc. Propad investic a sponzorských darů bude výrazný.“

Může případné zrušení hrozby sestupu přivést kluby k tomu, že dostanou více prostoru mladší hráči? Manažeři postaví dvě kvalitní pětky, další dvě složí z mladších borců.

„My jsme takhle hráli už poslední sezony. Ofenzivní styl plný aktivity, rychlého přechodu do útoku. To nesvědčí nikomu. Přinesou to jen mladí, draví hráči. Zkušených borců chceme mít jednoho, maximálně tři, aby přinesli klid a řídili kabinu. V žádném případě bychom ale nešli po uzavření soutěže do nějakého výprodeje. Když někdo říká, že kluby ze spodu by po Vánocích ztratily motivaci, je to absolutní nesmysl. Který sponzor by chtěl být spojený s prohrami? Kolik diváků by chodilo na otloukánka? Každý bude chtít být v desítce.“

Takže nesouhlasíte například se Spartou, že by zrušení sestupu ubralo na atraktivitě extraligy?

„Je to jejich úhel pohledu. Kdybych měl takový rozpočet a hráče jako Sparta, díval bych se na to jinak. Pokud se hraje o deset míst do play off, kdy ještě i ten desátý může klidně vyhrát titul, nesouhlasím s tím, že by šla atraktivita dolů. Extraliga je pořád hodně vyrovnaná soutěž. Jsem přesvědčený, že by tenhle krok pomohl dvacítce i dospělé reprezentaci. Navíc by byl konečně prostor pořádně trénovat.“

Jak to myslíte?

„Podívejte se, jak to je v NHL. Nemáte tenhle rok na Stanley Cup ani play off? Tak budujete mužstvo pro další roky, třikrát v týdnu jedete dvoufázové tréninky a dřete. Jen tak dostanete mladé hráče na kvalitativně vyšší úroveň. Jenže tohle u nás nejde. Každý se od listopadu bojí, aby nesestoupil, bojíme se trénovat. To by se změnilo. Hrál by se útočný, agresivní hokej, který lidi chtějí vidět. Nesestupovost by úplně změnila také charakter první ligy, pro český hokej v dobrém směru. Doufám, že v téhle situaci opravdu zvítězí zdravý rozum a majitelé se k tomuto kroku přikloní.“

Nejlepší ligový hráč Milan Gulaš říkal, že majitelům jde jen o klid a teplo. Nezmění se soutěž, když každý bude mít své jisté a sestup zmizí?

„Nikdo nepůjde do sezony s tím, že chce prohrávat. V první lize byla liga tři roky zavřená, pořád se ale hrálo. Pořád se vyhazovali trenéři, trejdovali hráči. Každý chce hrát nahoře. Hráče naučíme vyhrávat. V naší první sezoně po návratu do extraligy jsme hráli dobře, pak se na nás ale začal Chomutov dotahovat a náš výkon klesl o padesát procent. Hráče svazuje psychická tíha, na zádech mají najednou pytel cementu. Jdete na led jenom s tím, abyste neprohráli. To je strašně špatně. Hráče je potřeba rozvíjet, naučit je útočit a dávat góly.“

Byl byste pro zavedení platového stropu a platového dna?

„Když to někdo chce hrát za 150 milionů, ať to hraje. Nějaké omezení v našem prostředí, kde není tak silný mediální trh, asi neprojdou. Velká omezení v podobě stropu by také výrazně snížila kvalitu ligy, protože by ti hráči šli jinam. Souhlasil bych ale s platovým dnem.“

