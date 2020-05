Příkladný talent Kváča. Proč si vybral Liberec a jak se z něj stane terno? | iSport.cz

Gólman Petr Kváča po roce končí v Třinci a míří do Liberce, kde podepsal dvouletou smlouvu s opcí • Pavel Mazáč / Sport

Dvaadvacetiletý brankář Petr Kváča po roce opouští třinecké Oceláře a míří do Liberce, kde podepsal dvouletou smlouvu s případnou roční opcí • Bílí Tygři Liberec

Ta otázka létala v Liberci od chvíle, kdy se na konci března Dominik Hrachovina rozhodl pro návrat do milovaného Finska. Kdo bude mužem, který dostane šanci ve fungujícím hokejovém kolosu vládnout brankovišti? Odpovědí je Petr Kváča, který v posledním ročníku oslnil v dresu třineckých Ocelářů. Tohle řešení může být pro mnohé nečekané, ale po hlubším pohledu na věc tenhle přestup dává smysl.

Nebyl to gólman, jehož jméno by se pravidelně objevovalo v kolonkách největších českých brankářských talentů. Přesto si dvaadvacetiletého Petra Kváču před třemi lety na 114. místě vybralo v draftu Colorado a už několik extraligových klubů mělo chuť mu prostor mezi třemi tyčemi svěřit. Slušná vizitka.

„V mládežnických kategoriích to byl kluk, který šel na reprezentačních kempech všem příkladem. Co se týče tréninku, tak si přidával, věděl, co chce. Navíc měl výhodu, že ho jakákoliv parta úplně bez problémů přijala,“ popsal Kváčovu tréninkovou morálku svazový trenér brankářů Radek Tóth.