Sestava snů Olomouce. Proč se nedostalo na vítěze Stanley Cupu? | iSport.cz

Mistrovský titul vybojovali hokejisté Olomouce jen jednou (1994), ale pro český i mezinárodní hokej vychovali řadu osobností. Do Sestavy snů jsme vzhledem k velké konkurenci zvolili takový klíč, že přednost dostali borci, kteří zanechali výraznější stopu přímo v Olomouci. Proto nezbyl flek pro Davida Krejčího, vítěze Stanley Cupu z roku 2011, nebo pro Jiřího Hudlera, který přivezl hokejový grál do rodné Olomouce ukázat v roce 2008. Stejně tak se nedostalo na Petra Vránu, Pavla Brendla nebo Jaroslava Svobodu. Kdo se do Sestavy snů dostal? Vybrali byste jinak?

BRANKÁŘI Pavel Cagaš, Branislav Konrád Narodil se v Brně, hokejově vyrůstal ve Vítkovicích, ale největší úspěchy oslavil v Olomouci (titul 1994) a v německém Mannheimu (titul 1999). V bráně byl Pavel Cagaš jedinečný, v civilním životě rozporuplný. Za podvod, při kterém měl v roce 1994 se svými společníky z České spořitelny vylákat úvěr ve výši 40 milionů korun, byl dvakrát odsouzený na šest let, ale nakonec byl viny zproštěn. Podvod se nepodařilo jednoznačně prokázat. „Pavel byl jednoznačně nejlepší gólman nejenom v Olomouci, ale široko daleko,“ říká Cagašův hokejový parťák Ladislav Blažek. „Neměl konkurenci, jeho brankářské kvality byly vynikající. Strašně klidný, žádné zbytečné pohyby, počkal si, pak šáhnul a měl.“ Rovněž Blažek by si nominaci do olomoucké Sestavy snů zasloužil. Byl u titulu, za Olomouc odchytal dvanáct sezon, ale přednost dostává slovenský gólman Branislav Konrád. Hvězda posledních šesti let, i díky němu Mora získala zpátky respekt. Konrád pomohl v sezoně 2011/12 k titulu Slovanu Bratislava, do extraligy ho přivedl Třinec. Až v Olomouci ukázal sympatický chlapík naplno vysokou kvalitu, získal si fanoušky i originálními oslavami výher.

PRVNÍ OBRANA Josef Řezníček, Aleš Flašar Současný šéf extraligy byl speciální posilou pro mistrovské play off. Josef Řezníček přišel na vrchol sezony podobně jako Jiří Dopita z Německa, naskočil do rozjetého čtvrtfinále a byl jedním z nejproduktivnějších beků šampionů (10 zápasů/2+4). „V Německu jsme vypadli brzo, takže jsem se na play off do Olomouce vrátil,“ vzpomínal Řezníček. „Měla výborné mužstvo, bylo to něco úžasného! Nastoupil jsem kvůli zpoždění s vyřízením papírů až na domácí utkání proti Budějovicím (Olomouc už vedla 2:0 na zápasy) a od té doby se jelo na vlně euforie.“ Zajímavostí je, že svůj druhý titul Řezníček vybojoval o patnáct let později v Karlových Varech, které v roce 1997 koupily extraligovou licenci právě od Olomouce. Klíčovým mužem mistrovské obrany byl i nekompromisní pořízek Aleš Flašar. Tvrdý a produktivní obránce, který už za sebou měl dvě stříbra s Vítkovicemi (1983 a 1993), stříbro z mistrovství světa juniorů (1985) a bronz z mistrovství světa (1993).

DRUHÁ OBRANA Jiří Látal, Jaromír Látal Slavní bráchové, olomoučtí rodáci a odchovanci klubu. Mladší Jiří má dvě stříbra z mistrovství světa juniorů (1985 a 1987), na druhém šampionátu byl dokonce zvolen do All Star výběru. Světový bronz získal i se seniorskou reprezentací (1989), probojoval se do NHL. Za Philadelphii odehrál v letech 1989 až 1992 necelé tři sezony a z 92 zápasů nasbíral 48 bodů (12+36). O tři roky starší Jaromír je také juniorským vicemistrem světa (1983), ligový titul oslavil se Spartou (1990) i s Olomoucí (1994). S bratrem mají společný ještě jeden zajímavý úspěch. Oba jsou norskými šampiony. Jaromír získal zlato s Valerengou Oslo v roce 1991, Jiří se stejným klubem o sezonu později.

TŘETÍ OBRANA Ladislav Benýšek, Jiří Ondrušek Odchovanec Ladislav Benýšek se sice v olomouckém áčku dlouho neohřál, během mistrovského titulu hrál ještě za juniorku, ale následně udělal parádní mezinárodní kariéru. Z mistrovství světa má dvě zlaté (1999 a 2000) a jednu bronzovou (1997) medaili. Dva tituly slavil se Spartou (2000 a 2007), pohár nad hlavu zvedal v Americe (Calder Cup 2003), ve Francii (2008) a v Itálii (2011). Hrál v Kanadě, ve Spojených státech, ve Finsku, ve Švédsku, ve Francii, v Dánsku, v Itálii a ve Skotsku. Současná legenda Jiří Ondrušek je úplně odlišný případ. Kromě krátkých hostování ve Šternberku, v Šumperku a ve Vítkovicích je doma na Hané celý život. Za šestnáct let nasbíral za Olomouc dohromady 782 startů (45+117), nikdo v historii klubu jich nemá víc. Do Sestavy snů se bohužel nevešli Stanislav Bacílek (Křídla Vlasti Olomouc), či Jiří Vykoukal. Sedmým bekem by mohl být talentovaný Jakub Galvas, který si v Olomouci extraligu zahrál se svým tátou Lukášem.

PRVNÍ ÚTOK Ondřej Kratěna, Michal Broš, Jan Tomajko První lajna je jasná. Slavná a populární K-B-T, tady není o čem. Všichni jsou odchovanci klubu, v Olomouci začínali. Společnou pak měli i hokejovou cestu lemovanou úspěchy a medailemi - Olomouc, Vsetín, Sparta. Nejpilnějším sběratelem byl Kratěna, osminásobný ligový šampion. Třikrát slavil se Vsetínem (1997, 1998 a 1999), čtyřikrát se Spartou (2000, 2002, 2006 a 2007), jednou s Plzní (2013). K tomu přidal zlato s finským Oulu (2008) a bronz z mistrovství světa (1997). Tomajko má kromě čtyř ligových titulů (1998, 1999, 2000 a 2002) i dvě zlaté z mistrovství světa (2000 a 2001). V Olomouci se loučil s úspěšnou kariérou, teď už je majitelem, jednatelem i trenérem rodného klubu. Mistrem světa je i centr legendární formace Broš (2000), české tituly má čtyři (1998, 1999, 2000 a 2002), finské dva s Oulu (2007 a 2008).

DRUHÝ ÚTOK Michal Slavík, Jiří Dopita, Martin Smeták Klíčoví forvardi, kteří se velkou měrou zasloužili o mistrovský titul Olomouce v roce 1994. Dopita přišel ze Šumperka v osmnácti letech. Přírodňák, velký a silný chlap, který hrál stejně dobře fotbal a házenou. „Když do Olomouce přišel, hrál ještě druhou ligu házené, obrovský samorost s přirozenou sílou,“ vzpomíná brankář Ladislav Blažek. „A postupně i velká osobnost v kabině.“ Dopitovy úspěchy mluví za vše: olympijský vítěz (1998), trojnásobný mistr světa (1996, 2000 a 2001), sedminásobný mistr ligy s Olomoucí, Vsetínem a Pardubicemi (1994, 1996-99, 2001 a 2005), držitel Zlaté hokejky (2001). Není divu, že časem dostal nálepku nejlepšího hráče na světě mimo NHL. Zámořskou soutěž nakonec také okusil (2001-03), za Philadelphii a Edmonton odehrál necelé dva ročníky (73 zápasů/ 12+21). „Neměl jsem tam z hokeje radost,“ komentoval lakonicky. V roce 2014 byl jako majitel a trenér u návratu Olomouce do extraligy. Michal Slavík byl v mistrovském play off asistentem kapitána a druhým nejproduktivnějším hráčem za Dopitou (12/ 2+9). Produktivním tahounem v základní části (37/ 17+13) i v play off (12/ 3+3) byl během zlatého tažení i technik a střelec Martin Smeták. Jeden z řady vítkovických odchovanců, kteří v Olomouci oslavili titul.

TŘETÍ ÚTOK Tomáš Sršeň, Milan Ministr, Richard Brančík Srdcaři, kteří v klubu působili i v nižších soutěžích. Brančík už byl členem mistrovského kádru (byť byl zrovna na hostování v Táboře), jako kapitán pak byl u postupu Hanáků z druhé ligy do první v roce 2003. Olomoucký patriot, vůdce, oblíbenec fanoušků. Podobně Milan Ministr, který je aktuálně vedoucím provozu olomouckého klubu. V součtu všech soutěží nasbíral právě Ministr historicky největší počet bodů v olomouckém dresu. Za třináct sezon má na svém kontě 335 bodů (159+176). Druhý je za ním právě Brančík (11 let, 293 bodů, 128+165). Olomoucký rodák Tomáš Sršeň navázal na hokejovou i trenérskou kariéru táty Josefa, své největší ligové úspěchy posbíral ve Vsetíně. Pomohl mu ke čtyřem ligovým titulům (1996-99).