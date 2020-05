Litvínovský Hübl je pro návrat baráže: Naučíte se hrát pod tlakem | iSport.cz

Litvínovský veterán Viktor Hübl gólem do šatny poslal Vervu do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Čekal jste, že se kluby vzdají jistoty a odhlasují si soutěž s baráží a možným sestupem?

„Spíš je to překvapení. Hodně se mluvilo o tom, že se extraliga na pár let zavře a rozšíří. Vím, že pár lidí se proti tomu docela ostře vymezovalo, takže všechno nakonec dopadlo jinak.“

Řešili hráči formát soutěže hodně v kabinách?

„Když jsme se poprvé sešli na přípravu a povolili nám trénovat, tak ano. V tu chvíli to téma rozhodně bylo, ale poslední dobou spíš všechno utichlo a čekali jsme, co se bude dít. Teď je hlavně plus, že víme, jak se liga bude hrát. Myslím, že i někteří hráči čekali, jak to bude dál se smlouvami, kde podepsat, to samé kluby, které zase mohly řešit, koho si pojistit.“

Peněz v hokeji může být teď méně, sponzorů se třeba nemusí hrnout tolik. Zarazilo právě tohle, že si přesto kluby odklepnou hru o sestup?

„Jsem opravdu docela rád. Už dřív jsem říkal, že kdyby se měla extraliga někam posunout, bylo by lepší počet týmů zúžit klidně na dvanáct. Na druhou stranu, tohle je jenom můj hokejový pohled, nevidím do ekonomické stránky. Tam může být pohled třeba úplně jiný. Model, který kluby teď navrhují, mi nepřijde špatný.“

Protože i jedenáctý s dvanáctým jsou pořád ve hře až do konce sezony?

„Je to tak. Je pak tedy hodně nepříjemné, když nakonec do baráže spadnete a jdete jeden na jednoho. Už si nemůžete dovolit zaváhat, ale čtyřikrát potřebujete soupeře porazit. Ale prostě si musíte poradit.“

S Litvínovem jste si sestupové starosti v posledních letech taky docela užil. Sobecky, ani na chvíli jste si tuhle možnost nepřál škrtnout?

„Jenže taky vás to něco naučí. Dnes bychom kolikrát chtěli ušlapávat pro někoho cestičky, aby byli hráči v klidu, nenervovali se... Tyhle zápasy nemáte rád. Vůbec. Jde o všechno, nikomu se nechce padat a nikdo nechce být podepsaný pod neúspěchem. Jenže taky se ale naučíte hrát pod tlakem, je to nepříjemná zkušenost, ale zocelí vás. Nebo tak jsem to aspoň poznal. A každá zkušenost vás někam posune. No a teď je zkrátka na nás, abychom se tomu vyhnuli a hráli nahoře. Hodně bych si to přál.“ (usměje se)

Pamatuji si na jeden rozhovor v Pardubicích na konci poslední sezony. Tam bylo pořád téma, kdo spadne, hodně otevřené. A vy jste byl totálně nad věcí, v klidu. K tomu se dochází po čtyřicítce?

(usměje se) „To byl spíš klid naoko. Určitě jsem v klidu nebyl, v hlavě se vám toho motá hodně. Play off se hraje taky o všechno, ale tam si to užíváte. Tady je v hlavě maglajz, přemýšlíte, co kdyby... Má to úplně jiný náboj.“

Play off je adrenalin, hra o sestup stres?

„Ano, to sedí. Na druhou stranu, jde o výsledek celé sezony. Jestli jste dole, je něco špatně. Pokud si extraligu neuhrajete, nemáte tam co dělat.“

Věříte, že se extraliga v září rozjede bez průtahů a koronavirových problémů?

„Doufám. Teď se opatření i rozvolňují, tak snad se všechno bude hlídat a udrží se v mezích. Hlavně bych si přál, aby se hrálo už i s diváky. Snad to dopadne.“

