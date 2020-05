Nový formát extraligy: právník popsal platové dno i její prostupnost | iSport.cz

Asociace klubů přišla zatím jen s návrhem nového formátu extraligy, ale na jednání byl přítomen i její ředitel Josef Řezníček. Měl nějaké připomínky?

„Ne, my jsme to se svazem jen konzultovali. Nebylo to tak, že jsme se na tom nějak zásadně spolupracovali, nicméně Josef Řezníček s námi na představenstvu byl. Konaly se celkem tři, poslední bylo nejintenzivnější a za Řezníčkovy účasti. Oceňujeme jeho nápady k play down. Nechci, aby to vyznělo, že je to spolunávrh svazu, ale jeho zkušeností si vážíme, takže jsme zohlednili i jeho nápady.“

Výsledný návrh se tedy rodil déle než jen na pondělním představenstvu?

„Model byl klubům znán s předstihem, takže všichni měli možnost se s tím seznámit a vyjádřit se.“

Jak moc se řešil plán Sparty, Plzně a Liberce o zúžení ligy na dvanáct týmů?

„Připravili jsme to na představenstvu, tam se nám sešly všechny názorové proudy. Řekl bych, že kluby k tomu přistoupily velmi státnicky a státotvorně. Takže jsme se zabývaly variantami od představenstva, iniciativy těch tří klubů i svazu. Představený výsledek není jenom výsledkem valné hromady, ale je to kompromis návrhu z představenstva.“

Měla Asociace klubů nějaký bod, kterého se při jednání důrazně držela?

„Při řešení baráže jsme akcentovali sportovní hledisko, po kterém volá svaz. Většině klubů tedy přišlo výhodné, aby soutěž byla stejná a zohledňovaly sportovní hledisko zároveň s tím, aby neutrpěla kvalita extraligy a liga zůstala prostupná. Nevím, jak na to bude reagovat svaz, ale kluby k tomu přistoupily zodpovědně. Mám z toho dobrý pocit. Doufám, že se z toho urodí minimálně čtyři kvalitní, sledované a dobře hodnocené ročníky.“

Klub, který půjde do baráže z Chance ligy, musí podle vašeho návrhu již splňovat licenční podmínky. Týká se to také stavu vlastní arény?

„Ne, v Evropě platí, že vlastně nemůžeme nutit klub, aby měl vlastní domácí stadion. Musíme zohlednit to, co platí. Klub dostane možnost, aby se baráže o extraligu zúčastnil na vyhovujícím stadionu, takže by si ho mohl typicky pronajmout, a potom má jako všechny ostatní kluby možnost v licenčních termínech nahlásit domácí stadion a splnit tak podmínky.“

Nemyslíte, že tato podmínka bude kluby trochu diskriminovat?

„V čem?“

Minimálně polovina klubů z první ligy nemá vyhovující stadiony.

„To není pravda. Baráž je součástí extraligy a první liga končí zápasem o celkového vítěze. Myslím si, že nikdy nebyly problémy akceptovat případnou baráž jako součást extraligy. Přišlo nám tedy v pořádku, aby se baráž odehrála na odpovídajících stadionech. Nemá to důsledek jen ve video systému, ale také v osvětlení, televizních přenosech atd. Podmínky se stanoví na obě strany, tedy změkčení technických podmínek na stadiony, ale zároveň vyrovnání podmínek na kauci. Myslím si tedy, že naše podmínka nediskriminuje.“

V jaké výši bude stanoveno platební dno rozdělené na čtyři kvartály?

„Říct to můžu, ale úplně nevím, jestli se mi chce. (směje se) Jsme zrovna v situaci, kdy jsme navrhli konkrétní částku, která vycházela z vyjádření klubů před koronavirovou krizí. Nechci o té částce mluvit, protože jsme v pondělí celkem detailně diskutovali o tom, jak máme pokročilé ročníky a strukturu smluv. Musíme na tom ještě pracovat. Víte co, řeknu vám to jinak, abych prozradil nějaké číslo.“

Povídejte.

„Chtěli jsme 35 procent po prvních dvou kvartálech, na konci ledna mít vyčerpáno 75 procent z platového dna a zbytek na konci dubna. Velikost částky se ale bude ještě měnit. Budeme ho samozřejmě přizpůsobovat tak, aby bylo pořád průkazem nějaké finanční stability klubu a úrovně extraligy. Spíš se ale budeme řídit podle slabších klubů, abychom to nějak nepřepískli.“