Jágr v extralize? Ve hře je Sparta! Vydělat na tom může i Kladno | iSport.cz

Jaromír Jágr se srážce s Adamem Poláškem snažil vrátit do zápasu proti Spartě, bolesti mu to však nedovolily • Barbora Reichová / Sport

Jako hokejista umí předvádět neuvěřitelné kousky. Tohle by si však dovedl představit málokdo. Jaromír Jágr v barvách Sparty! „Dělá se na tom,“ přiznal Sportu zdroj blízký pražskému klubu. Podle některých dalších už to je dokonce hotová věc. Slavná osmašedesátka by se prý při domácích zápasech mohla v příští sezoně zaskvět na dresu s velkým S. O detailech i důvodech možného působení se dočtete v zamčené části článku.

Pražská ZOO na zapůjčení pandy z Číny stále čeká. Velkoklub z hlavního města však podle všeho chystá jinou atrakci. Z obchodního a marketingového hlediska by to byl zajisté zajímavý tah. Jaromír Jágr může přilákat do O2 Areny vyšší návštěvy. Až situace zase dovolí vpustit diváky do hledišť v hojném počtu, Sparta na tom může vydělat. A nakonec i Kladno.

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc >>>

Jágr v minulé sezoně s Rytíři sestoupil do první ligy, o možnosti jeho střídavých startů v extraligových týmech se proslýchá už nějakou dobu.

Tohle téma nedávno znovu oprášili v Třinci, předhodit Jágra tamním fanouškům si u Ocelářů usmysleli už před dvěma lety. Z toho však zřejmě nic nebude. Na Spartu to má Jágr podstatně blíž, ačkoli už jen při pomyšlení na takové spojení by se kdekdo chytal za hlavu. V příští sezoně se však třeba promění ve skutečnost. Podle informací Sportu by měl Jágr nadále