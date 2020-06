POLEMIKA Sportu: Byl by Jágrův příchod pro Spartu přínosem? | iSport.cz

Jaromír Jágr se sice proti Zlínu dokázal prosadit, na výhru Rytířů to ovšem nestačilo • Pavel Mazáč (Sport)

Jaromír Jágr i další hráči Kladna se po druhé brance Zlína zlobili, ale nebylo jim to nic platné • Martin Sekanina (Blesk)

Jaromír Jágr si před zápasem roku s Pardubicemi dal pořádně do těla se svým pověstným závažím • Pavel Mazáč / Sport

Legendární útočník Jaromír Jágr by měl podle informací iSport.cz v nové extraligové sezoně nastoupit také v dresu Sparty • koláž iSport.cz

Pokud by se Jaromír Jágr v příští sezoně opravdu objevil v dresu Sparty, byl by pro pražský klub stále přínosem? Nad tímto tématem polemizovali experti iSport.cz • koláž iSport.cz

Během čtvrtečního odpoledne iSport.cz informoval o zajímavé možnosti, že by si Jaromír Jágr zahrál v příští sezoně Tipsport extraligy v dresu Sparty. Experti deníku Sport v článku pro iSport Premium rozebírají, zda by měl příchod osmačtyřicetileté hokejové legendy přínos pro pražský klub, nebo by mu naopak zkomplikoval situaci.