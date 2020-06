Cienciala o sezoně jak z hororu i sedmi asistencích za večer: Jen já a Wayne! | iSport.cz

David Cienciala ve druhé třetině přesnou střelou poslal Oceláře do vedení 2:1 • Pavel Mazáč (Sport)

Třikrát během pěti měsíců uslyšel zničující křupnutí. Byl to zvuk utržených vazů. Jednou v koleni, dvakrát v kotnících. Do Mladé Boleslavi přišel David Cienciala (24) jako velká posila, nakonec sezonu zakončil s nulou na gólovém kontě. „Jako bych vůbec nehrál,“ přemítá útočník. V rozhovoru pro iSport Premium popisuje své trápení, vzpomíná na sezonu vedle Davida Pastrňáka, večer se sedmi asistencemi i nečekané úmrtí otce před osmi lety.

S angažmá v mateřském klubu Ocelářů se před rokem rozloučil titulem. Potřeboval změnu. V Mladé Boleslavi se chtěl David Cienciala dál hokejově rozvíjet. Jenže namísto toho prožil sezonu jako z hororu. „Jen jsem se dostal zpátky, hned jsem se zranil. Třikrát ortéza a berle. Místo abych hrál, jsem více času proležel,“ kroutí hlavou v otevřeném povídání extraligový rekordman.

Smolná sezona odstartovala zraněním kolene na srpnovém kempu národního týmu. Jak k incidentu došlo?

„Hráli jsme modelový zápas s Jihlavou. Byli jsme rozdělení na dvě poloviny, každá odehrála čtyřicet minut. Pamatuju si, že tam byl asi nejhorší led, na jakém jsem kdy hrál. Nedalo se na tom ani bruslit, natož něco vymýšlet. Dojížděl jsem puk ve vlastním obranném pásmu, chtěl jsem zatočit, jenže pravá noha mi vzala rýhu a šla úplně na druhou stranu. Nešlo s tím nic dělat. Přisedl jsem si koleno, hned jsem cítil, jak mi v něm křuplo. Věděl jsem, že jsem si utrhl vazy.“

David Cienciala Narozen: 1. prosince 1995 (24 let) v Třinci

Pozice: útočník

Klub: BK Mladá Boleslav

Kariéra: Třinec (do 2012 a 2014-19), Lukko U18/FIN (2012-14), Prostějov (2015), Frýdek-Místek (2015-17)

Největší úspěchy: mistr extraligy 2019, nejvíc bodů v play off extraligy 2018, nejlepší útočník finské dorostenecké ligy a člen All-Star týmu 2013

Co bylo dál?

„Musela přijet záchranka, která mě odvezla do jihlavské nemocnice, kde jsem čekal asi tři hodiny na rentgen. To byla paráda. Snažil jsem se jim přitom rovnou říct, že potrhané vazy na rentgenu neuvidí, že potřebuju na magnetickou rezonanci. Po dalším čekání mě poslali domů s ortézou a berlemi, protože samozřejmě na snímku nic nenašli. Na rezonanci jsem šel až další den v Mladé Boleslavi, ta pak potvrdila přetržené postranní vazy. Držely jen na centimetrovém vlásku.“

Takže jste nemusel na operaci?„Naštěstí ne. Doktoři věřili, že to tělo zvládne samo a vazy srostou. Měl jsem samozřejmě nařízený přísný klidový režim, což v době, kdy finišovala příprava na novou sezonu v novém klubu, nebylo ideální. Čtyři týdny jsem nemohl nic. Když jsem si pak sundal ortézu, měl jsem nohu tenčí než ruku. Od té doby se to vleklo.“