HC Mora Olomouc: low-cost režim! Prostor pro mladé, návrat Fialy | iSport.cz

Nesestupový ročník? V tom případě je zbytečné vyhazovat peníze za drahé hvězdy, radši dáme prostor mladým. A to navzdory tomu, že tři opory přestoupily ke konkurenci. Takhle uvažuje Olomouc, která již ladí formu na ledě. Největší novinkou je tak zatím návrat Petra Fialy v roli videokouče a angažování bývalého gólmana Martina Faltera do pozice trenéra brankářů. Právě zkvalitnění realizačního týmu bylo jednou z priorit Mory, aby se ulevilo dvojici Zdeněk Moták, Jan Tomajko.

Ve stařičké plecharéně už zase znějí odrazy puků, klepoty hokejek i motor rolby. Vzhledem k chatrné konstrukci jdou hokejové zvuky slyšet téměř až do historického centra města. To se zrakem je to horší. Jakmile člověk vejde na stadion, vidí na ledě spíš rozmazané šmouhy. „Horko, dusno, mlha. Špatně se dýchá, jinak v pohodě,“ usmívá se bek Jiří Ondrušek.

Jedna staronová postava na ploše, která se vlivem teplého počasí rychle kazí, však přece jen budí pozornost i přes špatnou viditelnost. Zdeněk Moták, Jan Tomajko a... Petr Fiala! Trenérský tým doplnil šedesátník, jenž v minulé sezoně do listopadu vedl brněnskou Kometu. Pak ho nahradil na lavičce sám boss Libor Zábranský.

„Petr Fiala u nás bude působit jako videokouč, ale taky jako skaut a nejspíš bude mít ještě nějaké další jiné funkce,“ vysvětluje Tomajko, hlavní kouč a jednatel HC Olomouc.

O velké překvapení nejde, Fiala zná Moru dokonale, protože v ní dlouhá léta působil již dříve. Do extraligy ji v roce 2014 vytáhl právě on, pak se přesunul k juniorům. „Známe se, máme i podobný pohled na věci, takže si myslím, že to bude výhoda. Práci si můžeme daleko lépe rozdělit,“ dodává.

Čas na aklimatizaci nebude potřebovat ani druhá nová tvář v realizačním týmu – Martin Falter. Bývalý extraligový gólman, jenž na Hané strávil své poslední dvě sezony profesionální kariéry, se stal trenérem brankářů. V jeho gesci by mělo být například rozhodnutí, kde bude sbírat zkušenosti devatenáctiletý talent Vojtěch Mokry, který v předchozí sezoně mezi třemi tyčemi úspěšně zaskakoval při zraněních dvojice Branislav Konrád, Jan Lukáš.

V A-týmu by pak měli dostat výrazný prostor Mokryho vrstevníci, například slovenský bek Matúš Hlaváč (19) a útočník Joshua James Mácha (18). Právě sázka na mladíky a nastavení nízkonákladového „low-cost“ režimu je jedním ze znaků „kohoutů“ pro příští sezonu. S tím, že nahradit Zbyňka Irgla, Pavla Musila či Jana Jaroměřského nebude jednoduché, se počítá.

„Odešly výrazné opory, které v klubu zanechaly stopu, a přišli kluci z první ligy, z extraligy jenom Lukáš Kucsera z Komety. Ale máme tady mladé kluky z juniorky, kteří se s námi budou připravovat, chceme jim dát šanci. Nebojím se toho, myslím si, že chlapci, co tady jsou, se s tím poperou, kanadské body si rozdělí a bude to zase fajn,“ vypráví v naprostém klidu Moták.

Na zkoušce je v Olomouci nově i dvaadvacetiletý obránce Tomáš Černý, jenž v minulém ročníku nastupoval za Vítkovice, Porubu a Havířov. První šanci zaujmout bude mít on i jeho spoluhráči v úterý 4. srpna, kdy Mora v rámci Generali Česká Cupu doma přivítá Hradec Králové.