Hostákovo vysvědčení ve Zlíně: image za 1, trenéři za 5 i trapas s posilami | iSport.cz

Zlín se po třech letech rozloučí s generálním manažerem Martinem Hostákem • FOTO: Koláž iSport.cz Martin Hosták skončí ve Zlíně. Klub sice odchod generálního manažera ještě nepotvrdil, podle informací iSport.cz se tak v nejbližších dnech stane. Jak vypadalo tříleté období pod bývalým útočníkem a expertem České televize? Na jedničku zvládl vystupování, v dalších věcech ale zaostával, v lecčem výrazně. Projděte si vysvědčení Hostákova tříletého působení v čele Beranů.

Image: 1 Komunikace a vystupování na veřejnosti, to je nejsilnější stránka Martina Hostáka. Bývalá tvář ČT umí mluvit a dokáže se prodat. Ve funkci byl vždy ochotný, slušný, odpověděl na cokoli. Novinářům i fanouškům. Byť mnohdy „politicky“, což patřilo k věci. Někoho naopak jeho „americký“ projev iritoval. Pro image Zlína navenek rozhodně plusem byl. Tak výraznou tvář ve svém čele regionální klub dlouho neměl. Martin Hosták před zlínským stadionem • Foto Profimedia.cz

Trenéři: 5 Jde za ním velká bota. Právě on loni po sezoně prosadil konec Roberta Svobody u áčka a jeho návrat k juniorce. Dva postupy do předkola play off přišly Hostákovi málo. Respektive, potřeboval udělat místo pro starého známého Antonína Stavjaňu, který se chtěl po angažmá v Nitře vrátit domů. Kamarádšoft měl na tým negativní dopad, poctivec Stavjaňa nenašel s hráči společnou řeč. Po strašidelném rozjezdu soutěže už musel i Hosták otevřít oči a souhlasit se Svobodovým comebackem. Antonín Stavjaňa nahradil Roberta Svobodu, ze střídačky Zlína se však pakoval už v říjnu • Foto Profimedia.cz

Peníze: 4 Někdo tvrdí, že Hosták stabilizoval ekonomickou situaci klubu. Není to jen fráze? Fakt je ten, že před třemi lety podepsal zřejmě nejnižší kontrakt s generálním sponzorem v historii extraligy. Firmě Aukro podle zdrojů Sportu stačila k výsadnímu postavení částka 4 miliony korun za rok. V té době jiné řešení po ruce nebylo. Zlín byl rád, že kritické období přežil. Nyní čelí dalšímu. Koronavirová krize dopadla na Berany drtivě. Hráčům se výrazně sáhlo na platy, nepřibyla žádná hotová posila. Velkého stabilního mecenáše GM nesehnal, klub se dál spoléhá na dotace z města. Hokejový Zlín šetří. Generální manažer Hosták v klubu končí!

Pracovitost: 3 Kdo s Hostákem přišel do užšího styku, potvrdí: Pracovitý rozhodně je. A jedním dechem s úsměvem dodá: Když už se ve Zlíně objeví. O jeho pravidelných cestách domů do Hradce Králové se vyprávějí legendy. Bývalý reprezentant nebyl upíchnutý každý den v kanceláři na stadionu. I dovolenou si uměl vybrat a užít. Každopádně nelze říct, že by jako GM nebyl aktivní a snaživý. Potenciální sponzory poctivě objížděl, ovšem bez většího úspěchu. To jeho tříletou činnost degraduje. Nebyl typem přísného šéfa, vždy se snažil bez emocí dohodnout. Martin Hosták se snažil jednat s partnery, často ale nebyl v kanceláři k zastižení... • Foto Babora Reichová (Sport)

Posily: 3- Úlet: Rickard Palmberg. Vytipovaného švédského centra si jel Hosták omrknout do Švédska, kde v minulosti jako hráč působil. Získal dojem, že v něm Zlín našel eso do první lajny. Po jedenácti zápasech (1+1) byl vyřazen z kádru, do týmu nezapadl. Staronový kouč Svoboda borce se základní měsíční gáží 400 tisíc korun (plus auto, ubytování) odmítl stavět. Třicátník nakonec odešel do Belfastu. Pár hráčů se extra povedlo (Claireaux, Freibergs, Dufek), odchovanci prodlužovali smlouvy. Trapasem bylo, když klub v minulé sezoně anoncoval příchod posil Bučka s Pohlem a oba šli ve finále jinam. Švédský útočník Rickard Palmberg se jako velká posila vůbec neprosadil • Foto Profimedia.cz