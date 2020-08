Hokej bez lidí? V extralize začíná boj o přežití, hrozí milionové ztráty! | iSport.cz

Petr Fiala se vrátil do Olomouce, bude působit jako videokouč • ČTK / Peřina Luděk

Do Olomouce přišel na zkoušku Tomáš Černý • ČTK / Peřina Luděk

Do přípravy Pardubic na ledě se zapojil i Martin Kaut • ČTK / Josef Vostárek

Karlovarská posila do obrany Lukáš Pulpán již trénuje s týmem Energie na ledě • instagram.com/@hokejkv

Rostislav Marosz přestoupil z Liberce do Kladna, do konce ledna nicméně bude hrát za Vítkovice • ČTK / Vladimír Pryček

Na prvním tréninku Vítkovic na ledě nechyběl ani Zbyněk Irgl, který se vrátil do mateřského klubu • ČTK / Vladimír Pryček

Podle aktuálních opatření se do jednoho sektoru může vejít maximálně 500 lidí • ČTK / Vladimír Pryček

V úterý se rozjede letní pohár Generali Česká Cup. Vítěz dostane milion korun, poražený půlku, to zní v „koronačasech“ božsky. Ale pak je tady ještě jedna zpráva, horší, zato zásadní. Doba hojnosti v extralize rychle skončí. Na vysoké platy už nebude. S výrazně omezenou návštěvou na stadionech i výrazně klesnou příjmy. Někde činí příjem ze vstupného i 30 procent rozpočtu. Navíc hrozí, že se kluby dostanou do křížku s plány spojenými s reklamním plněním. Rozjel se boj o přežití.

Na hokej můžete, kluby si i zbožně přejí, aby fans na letní turnaj dorazili. Aktuální pravidla zní, že se otevře maximálně pět sektorů na sezení, které budou mít vlastní vstupy. Jejich obsazení je povolené maximálně ze čtvrtinové kapacity, ale současně tam nesmí být víc než 500 lidí. Pro extraligu by se kapacita měla zvýšit na půlku sektoru. Měla. Ale nevíte, co na to COVID-19.

Nejvyšší česká soutěž zažívá nejtěžší časy ve své éře od roku 1993. Je závislá na počtech na tribunách, přímo i nepřímo, což může tvrdě pocítit.

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc + zdarma vstup do saunového světa >>>

„Pokud bude chodit méně lidí, váže se tam ještě jeden problém. Každou chvíli budete čekat, který partner se ozve, že jeho plnění nesleduje plná hala. Máte pak i nějaké povinnosti vůči partnerům BPA, kteří nám už v minulé sezoně neposlali všechny peníze, protože jsme nedohráli play off a nedokázali dodržet