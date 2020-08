Smoleňák o situaci extraligy: Dokud se smí hrát a trénovat, budeme to dělat | iSport.cz

Podle předpisů nastoupil za dvojitou bariéru, nasadil druhou roušku, první mu praskla. A spustil. Jen teď Radek Smoleňák netahal hlášky v každé odpovědi. Taky z jeho slov cítíte, jak vážná je situace v české extralize. Soutěž má problémy a řeší, jak je minimalizovat. A výsledek? Jeho Hradec vyhrál nad Pardubicemi po prodloužení Generali Česká Cupu 6:5. „Pro mě snad nejhorší zápas za 20 let, co jsem odehrál. Tak jsem se u toho cítil. Ale táhly nám čtyři pětky a vyhráli jsme, to je hlavní,“ ulevil si.

„Ani jsem ten postupový klíč neznal. (usměje se) Jsme rádi, že se nám to povedlo, chtěli jsme přistoupit k zápasům zodpovědně. Nikdo neví, kolik jich bude, kdy se opravdu začne s extraligou, máme čtyři výhry ze čtyř zápasů, to je teď velké povzbuzení pro celou organizaci. Musíme pracovat dál.“

Přijde mi, že jsou hráči na hokej v Česku docela nažhavení. Z toho, co jsem v poháru přes léto viděl, se nikde nekonal žádný plážový srpnový hokej. Jaký je váš dojem?

„Taky se mi zdá, zápasy mají úroveň. Nevím, jestli jsou všichni natěšení z dlouhého léta a chtějí se ukázat trenérům, nebo žerou steroidy. (směje se) Zápasy se hrají v tempu, žádný ploužáky.“

Není jen ale klima přeci jen hodně specifické? Řeší se, zda začne extraliga v termínu, kolik peněz se bude brát hráčům z platu, kolik lidí se dostane do haly...

„Hodně se toho napovídá a dost článků k tomu teď vychází. My hráči, nějaké informace máme. Ale pro nás je směrodatné, ať se soustředíme na to, co děláme na zimáku a v posilovně. Musíme se těšit na každý den, kdy tady můžeme být a zúročit ho. Jsou karantény a další různé nesmysly. Dokud se smí hrát a trénovat, to budeme dělat a doufat, že nás žádný problém nepotká.“

Dá se čekat, že doba hojnosti v extralize je pryč a majitelé, manažeři, nakonec i hráči budou najednou operovat s mnohem menšími penězi?

„Vůbec nevím, co čekat. Nejsem majitel, nebo nejsem tak bohatej, abych majitel byl. (usměje se) Ne, ale nevím, co se děje jinde. Jsme v kontaktu s naším majitelem, víme, jaká je situace v Hradci. Město, sponzoři, Mounftield, my... Všichni táhneme za jeden provaz a myslím, že celou tuhle situaci zvládneme jak po finanční stránce, tak po sportovní.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:11. Pilař, 26:08. Perret, 31:39. Kelly Klíma, 49:24. Nedomlel, 56:35. Kelly Klíma, 63:55. Smoleňák Hosté: 12:27. Tybor, 24:06. Mandát, 34:25. Mandát, 41:27. Tybor, 43:31. Tybor Sestavy Domácí: Lukeš (Mazanec) – Nedomlel (A), Zámorský, Jank, Gaspar, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – Lev, Cingel, Smoleňák (C) – Sklenář, Pilař, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pavlík, Koukal, Orsava Hosté: Nečas (Borovička) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Holland, Kolář (A), Hrádek, Bučko – Blümel, Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Kusý, Claireaux, Paulovič – Rohlík, Zeman, Machala Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Rampír, Komínek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 750 diváků

