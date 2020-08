Debakl Liberce? Nepovedené utkání, řekl Augusta. Patera krotil nadšení | iSport.cz

Mladá Boleslav si vyšlápla na rivala. Vítěz poslední základní části z Liberce odjel z města automobilů s výpraskem 2:8. Po utkání Česká Generali Cupu mohli být Bílí Tygři rádi, že na ukazateli skóre neskončil dvouciferný výsledek. „Nepovedl se nám začátek. A to se odrazilo i v dalších třetinách,“ komentoval utkání trenér Patrik Augusta. Bruslaři vysoký skalp nepřeceňovali, hattrickem se blýskla kanadská posila Brandon Alderson.

Liberec naskočil v podobné sestavě jako v úterním vzájemném utkání pod Ještědem, kdy Mladou Boleslav porazil 2:0. První dvě formace zůstaly beze změny, hráči se vyměnily jen ve třetí. V brance místo Petra Kváči naskočil Jaroslav Pavelka.

Právě liberecký gólman se od začátku musel pořádně otáčet. „Moc jsme mu směrem dozadu nepomohli,“ lamentoval Augusta. „Spoustu šancí ale ještě pochytal. Neměl to jednoduchý,“ dodal k brankáři, který ve třetím dějství vypadal z výsledku už pořádně zničeně.

Tygrům nefungovala organizace hry, naopak agilní Bruslaři pořádali jeden výpad za druhým. Už po první třetině byl stav 3:0. „Pak jsme chvílemi malinko vyrovnávali hru, ale soupeř byl lepší. Prostě nepovedené utkání,“ hodnotil liberecký kouč.

„Zápas byl na obě strany nahoru dolů. Bohužel soupeř dal víc šancí, než jsme dali my. A takhle to dopadlo,“ řekl obránce Tomáš Hanousek.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 8:2. Domácí rozstříleli Tygry, hattrickem se blýskl Alderson

Na derby se do ŠKO-ENERGO Arény přišlo podívat 353 diváků. Kvůli velkému horku bylo i v hale 27 stupňů. „Pro oba týmy to bylo stejné. V tomhle hledat výmluvu by bylo nepřijatelné,“ mávl rukou Hanousek.

Liberec už v pátek čeká další zápas – dohrávka odloženého domácího utkání s Litvínovem. I když mezi utkáními není moc času, trenér Augusta má v plánu pořádný videorozbor. „Ukazujeme si něco z každého zápasu, tady toho bude hodně. Odhalilo nám to věci, na kterých musíme pracovat.“

Na druhé straně barikády panovala pohoda. Boleslav poprvé v letním turnaji vyhrála, navíc nad velkým rivalem. Bruslaři celý zápas šlapali, na osmi gólech se podílely tři formace. Tři góly nasázel ve svém druhém utkání za Boleslav kanadský útočník Brandon Alderson, který přišel z Trenčína.

I přes vysokou výhru však asistent trenéra Pavel Patera krotil nadšení. „Určitě to nebudu přeceňovat. Na začátku nám tam napadalo všechno a ve třetí třetině se projevilo, že jsme hráli na čtyři lajny a Liberec na tři, takže jsme měli lepší pohyb.“

