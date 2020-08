Pardubické logo dráždí. A co takhle? Fanoušci kritizují a navrhují změnu

Lukáš Klimeš v brance Komety dělal, co mohl, pětigólový příděl od Pardubic ale ani on nezastavil • ČTK / Josef Vostárek

Představování nového klubového či jiného sportovního loga, to je zejména v Česku specifický fenomén. Tvůrci obvykle dostávají co proto, fanoušci mezi sebou vášnivě diskutují, málokdo bývá s novým zpracováním spokojený. V živé paměti zůstává obrovské haló, které vzbudila změna značky hokejového svazu, potažmo kompletní reprezentace. Lev? Spíš slepice, zaznívalo… A teď se po úterním představení dohadují příznivci v Pardubicích, jimž z loga zmizel kůň. Někomu to nevadí, jiní jsou tvrdě proti.

Teprve podruhé v historii známého hokejového klubu z východních Čech se stalo, aby z „erbu“ vypadl kůň. Po 71 letech se k tomu odhodlalo nové vedení v čele se zámožným podnikatelem Petrem Dědkem, které příznivce předem „nevarovalo“ a svolalo je na obhlídku novinky na úterní podvečer před pohárovým duelem s Kometou.

Pro mnohé přítomné to byl šok, v ochozech se pak nemluvilo o ničem jiném, než o razantní cestě jiným směrem. Někteří příznivci nelenili a začali promýšlet úpravy. Tak, aby se tradiční zvířecí symbol vrátil zpět. Na facebookové fanouškovské stránce se posléze objevil protinávrh. Ten jak vidno zachovává nové provedení, přitom ale ponechává navyklé zobrazení koně, respektive jeho část. „Za mě je tohle naprosto geniální, a kdyby to šlo ještě změnit, tak tohle by byla pecka,“ reaguje na webu hcpcefans.cz příznivec pod zkratkou av69.

Do éteru se dostaly i první ukázky čepic s klubovým logem a umístění nového loga se stalo dalším tématem k diskuzi. „Základ fajn, ale trošku doufám, že to není poslední verze. Na čepici se mi to taky nelíbí,“ píše fanoušek vystupující pod přezdívkou lord Voldemort a jako jeden z řady řeší zvláštní umístění loga na pokrývce hlavy.

Výběr z příspěvků ze stránky fanoušků Dynama Pardubic hcpcefans.cz:

Ondra

„Jen se teda těm nespokojeným internetovým rýpalům divím, proč se neozvali včera před arénou, kde bylo vedení a majitel... Já slyšel jen potlesk.“

Grimley

„No já se teda přiznám, že včera jsem byl doslova zhnusen.... dneska se emoce a šok trochu rozptýlily, každopádně úplně v tom nevidím odkaz na Pardubice – město koní ...a hokeje.... Je to takový neurčitý logo .... dřív, kdokoliv přijel do Pardubic, myslím i zahraničí, věděl, že Pardubice maj něco společnýho s koněm, teď přijede a uvidí ohnivý Déčko .... nevím no :) každopádně zvyknu si taky :) .... asi jsem moc velkej patriot, asi vím, že i D odkazuje k Dědkovi, ale když už chtěli mít v logu písmeno, pro mě by bylo schůdnější a obhajitelnější P ....jako Pardubice :).“

Valda

„Tak mně tam asi chybí ten kůň ... možná to logo není marný, ale někde ten kůň chybí i mně :) Mně se děsně líbilo logo z ty první sezony v extralize, finálový. Takový jednoduchý, tradiční ... nevím, jestli by to šlo teď. Ale jak říkám, budu si zvykat a spíš se orientovat na jiný věci – tedy krom výkonu Áčka.“

PL8

„Mně kůň u klubu z Pardubic taky chybí, ale to déčko mi nevadí. Ten dosavadní „kůň“ mi vadil. Když koně, tak jedině dotáhnout do použitelného konce. To je jediné možné logo s koněm. A historická historie.“

Pardubice odhalily nové logo. Ozval se i jeden výkřik „no to si děláš pr....“

Woe

„Forma prezentace za mě na pohodu. Cool se myslím říká. Žádná nabubřelá věda. Prásk a je to venku, proč ne. Za absencí koně nebrečím. Ale to D ... to je za mě – ubohé, odfláknuté, žádná tvůrčí práce. Ptám se. Jak se toto může vůbec stát? S tím logem se člověk musí sžít.. Pokud budou výsledky, tak to půjde lépe... To D je takové jednoduché, člověk je zvyklý na nějaký symbol města, ale chápu, že p. Dědek chce začít něco jiného a má na to právo. Snad to D nebude symbolizovat Důšu a za téma 8 lety je už tlustá čára.. A zmiňovali tam impuls, jeden takový tu zhruba před rokem byl a jak to dopadlo :D.“

Subris

„A ta prezentace se mi poměrně líbila, jednoduchá, rychlá, žádné zdržování, napětí a kecy k tomu. Ten Poulíček mi v této roli nevadí, lepší než když komentoval s Vaškem hokej :)).. Kolotoč mu šel líp, ale tohle zvládl, žádný rádoby vtipný bonmoty, ale mluvil stručně, jasně a srozumitelně.“

petr22

„Logo je super, tady se člověku opravdu nezavděčí... život je změna a tuhle beru....A že to je podobné s logem Dědka??? No a co, je to investor, dává peníze a rozhoduje, je to naprosto v pořádku... nezapomínejme co se tu všechno dělo.... Jo a prezentace ok.....když vzpomenu co tady ty lumeni dříve předváděli za divadla, až se člověk styděl... a kde nic tu nic.“

in-spyder

„K logu, hodně negativ zde. Pravda je, že za poslední roky každé představení loga u nás v republice, loga skoro čehokoliv, bylo dejme tomu 98% negativ a 2% pozitiv. To je úděl každého nového loga. Za mne mám k novému logu neutrální názor, akceptuji změnu, protože za mne, se jakákoliv předchozí mutace ufuněného koně prostě nelíbila a přišla mne vždycky strašně dětinská (jak kdyby to malovalo dítě). Tohle logo je moderní, má oslovit a má nastartovat něco nového, paradoxně spíše tedy zapomenout na to staré. Z marketingového hlediska, překlenuto i do obchodního, je nové logo o 100% lepší. Když jsem měl původní mutace loga řešit na nějakých reklamních materiálech, bylo to peklo na zemi. Tohle je lepší, půjde lépe prodávat (čti umisťovat na reklamní materiály).“

Itchy

„Nový majitel se dnes představil. Žádný sraní a řečičky kolem, žádný ankety co si o to kdo myslí. Prostě tomu věří a jede naplno. Stejně povede ten tým. Žádný „měl bys“ nebo „ještě to zkuste“. Všem se to líbit nebude. Myslím, že i postupně převezme část vlivu v hokeji u nás a bude slyšet. A to logo, no u mě dobrý. Ještě bych víc rozčísnul ty dresy, ale radši tady nebudu dráždit :o)).“

tomaso25

„Každopádně se mu podařilo šokovat. Že bude pod plachtou něco tohoto druhu, to nejspíš nečekal nikdo. Možná zase on přece jen nečekal, že reakce bude tak záporná. Obecně je česká populace svým způsobem spíš konzervativní, pardubickej hokejovej fanoušek zvlášť. Sám jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet a jak ten poměr bude vypadat za pár měsíců, kdy prvotní šok opadne. Co si budeme povídat, důležitý bude, zda to bude vítězný logo. Když ano, tak se logo chytne. Je zároveň jasně patrný, že název Dynamo se nebude měnit. Naopak dál prohlubovat. Ve stylu, když v hokeji lidi vidí S, ví, že je to Sparta Praha. Když do budoucna hokejoví fandové uvidí D, je to Dynamo Pardubice.“

Ondra

„Mně se teda čepice líbí a hodně. Každopádně 100 lidí 100 chutí. Přijde mi, že někteří do arény chodíte jen kvůli omáčce okolo a sociálním sítím. Ale bacha hraje se tam taky hokej a letos velice dobrý hokej.“

PL8 (ad) logo)

„Nevím, jestli to byl záměr, ale můj pocit je, že to logo na čepici je špatně umístěné. Když se podíváte na obrázek, tak ta žlutá osa je kolmá a uprostřed čepice. Logo „D“ je umístěno a) příliš napravo od středové (žluté) osy b) ještě navíc šikmo ke středové ose. Kdyby se bral střed osy loga „D“ ne v metrickém středu loga, ale na vnitřní straně otvoru v „D“ a logo bylo umístěno přísně kolmo v ose čepice (totožně se žlutou osou), určitě by to vypadalo mnohem lépe. Divím se, že to nevyzkoušeli dopředu... Toť můj názor. Nic víc.“

