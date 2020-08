Sedm let od vzkříšení Motoru. Velká sláva rozjela novou éru Budějovic

Z „pouhého“ přípravného zápasu udělali obrovskou událost. 20. srpna 2013 se konalo první utkání před novou sezonou na ledě Českých Budějovic. Přátelák proti tehdy ještě extraligovému Kladnu by nebyl ničím zvláštním, kdyby jihočeský klub vymazaný vlivem okolností z mapy nejvyšší soutěže nepředstavoval novou identitu týmu. Na speciální okamžik se ze všech koutů města a okolí hrnuly davy fanoušků, do Budvar areny se jich dostalo celkem 5 132!

Znovuzrozený celek inspirován klubovou historií přijal název HC Motor České Budějovice. Když na hřiště před zápasem s Rytíři přišel před zaplněný stadion tehdejší kapitán Aleš Kotalík s okřídleným „M“ na dresu, které mužstvo používalo od října 1965, více jak pět tisíc diváků bylo v neuvěřitelné extázi.

Po krušných měsících, ve kterých Jihočeši marně protestovali kvůli dohadům s generálním partnerem Mountfieldem a proti následnému přestěhování extraligy do Hradce Králové, měli konečně důvod k radosti. Motor sice o několik hodin později s Kladnem prohrál 2:5, to však málokomu vadilo. Českobudějovický hokej přežil, začal novou kapitolu se silným odkazem na tradici a těšil se velké podpoře.

„Bylo to úplně neskutečný, vůbec jsem to nečekal. I když vím, že budějovičtí fanoušci jsou jedni z nejlepších v republice, čekal jsem tak maximálně dva tisíce lidí. Byl jsem z toho prakticky zaskočený, a když jsem vyjel na led, tak mi šel mráz po zádech,“ přiznal tehdy útočník Jiří Bárta, jeden z hráčů prvního kádru vzkříšeného Motoru.

Proč České Budějovice přišly o extraligu? Problém nastal před sezonou 2013/14 po zavedení nových licenčních podmínek společnosti BPA, marketingového partnera extraligy, podle kterých musely všechny kluby zajistit, aby se na stadionech točilo pivo Radegast, jež je oficiální značkou soutěže. Město, které je majitelem Budvar areny, však mělo smlouvu se stejnojmenným pivovarem. V případě, že by podmínky nebyly splněny, dostal by klub pokutu milion korun za každý zápas. Klub, město České Budějovice i generální partner Mountfield se ve společném řešení situace nedokázaly dohodnout. Mountfield jako vlastník extraligové licence se následně přestěhoval do Hradce Králové.

První rok válčil Motor o záchranu, pak už jenom rostl

Po velkolepém odhalení však České Budějovice čekal pořádný kus těžké práce. V úvodní sezoně měl nový klub co dělat, aby se vůbec udržel v první lize. Tým v čele s bývalým reprezentantem Kotalíkem byl slepený z mladých odchovanců, několika veteránů a hráčů, kteří neodešli do extraligy hrát za nově vzniklý tým Mountfield Hradec Králové. Motor musel nakonec bojovat v baráži, aby se ve druhé nejvyšší soutěži udržel. Pod vedením kouče Petra Rosola se záchrana podařila.

V následujících letech Budějovice už jenom rostly a rostly. Vedení získávalo silnější sponzory a kádr doplňovali kvalitnější hráči. Od roku 2014 se nikdy nestalo, aby Jihočeši v základní části první ligy skončili hůř než na třetím místě. Velice brzy se tak při své jízdě do boje vydali s jasným cílem - vrátit se do Tipsport extraligy.

Rok od znovuzrození se Budějovicím dokonce povedlo probít se do baráže (dokázali to ještě dvakrát), v bitvě o extraligu ale nikdy neuspěly, a čekání na zlom se táhlo nepříjemně dlouho.

Vymodlený okamžik přišel až na začátku března 2020, kdy kvůli pandemii koronaviru byla vedle většiny hokejových soutěží ve světě předčasně ukončena také Chance liga a Motor se bez bojů v play off po letech posunul zpět mezi elitu. Naprosto zaslouženě! Mužstvo kouče Václava Prospala nemělo konkurenci v základní části i následné nadstavbě. Se suverénním náskokem 44 bodů vládlo prvoligové tabulce.

„Nejvíce mě těší to, že při hlasování o tom, kdo by soutěž měl vyhrát, nás ocenili přímo soupeři. To je to největší ocenění, které může být. Když řekli, že si to zasloužíme. Možná i díky náskoku, který jsme měli, jak se nám dařilo. Celkově je to krásné vyznamenání. To, že se Budějovice po sedmi letech vrací do extraligy, je přesně ten cíl, který jsme měli před sezonou,“ řekl českobudějovický kouč, který po právu chystá svůj tým na nový ročník extraligy v Generali Česká Cupu. ČEZ Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE