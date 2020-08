Prospal s Jandačem perlili na Spartě: Odmítnu pusy i falešné podání ruky | iSport.cz

Kabina Sparty prochází renovací, zatím tak v holešovické aréně sídlí na opačném konci stadionu. Realizační tým to má na střídačku kus cesty. Když se trenéři Sparty před utkáním s Motorem přesouvali na svou stranu, museli to vzít přes lavičku Českých Budějovic. Hned tak došlo na vřelé přivítání mezi Josefem Jandačem a Václavem Prospalem.

I když vřelé… Jandač podal Prospalovi ruku, jenže než aby ji pustil, stáhnul ho z trenérského schodu dolů k lavici. „Čekal jsem, že mi třeba rozváže tkaničku nebo něco takového. On ale přišel s tímhle. Ještě, že jsem si neublížil,“ smál se po utkání Prospal. Po podání ruky si je s úsměvem ostentativně vydezinfikoval.

Po tiskové konferenci došlo i na společné focení. „Pusu mu dávat nebudu, není oholenej,“ rozesmál se kouč Českých Budějovic. Z výsledku prvního utkání jeho týmu v letním Generali Česká Cupu mu ale tolik do zpěvu nebylo. Ještě pět minut před koncem Motor vedl 2:1, nakonec ale slibně rozjetý večer ztratil, a prohrál 2:5.

Pro extraligového nováčka byl zápas se Spartou premiérovým měřením sil s elitním soupeřem. „Jednu věc nám to ukázalo. Musíme se hodně rychle naučit proměňovat šance, do kterých se dostaneme. Měli jsme jich dost, nedali jsme je, a nakonec nás to stálo výsledek,“ litoval Prospal, jehož tým byl až do čtvrtka vinou koronavirové nákazy v povinné čtrnáctidenní karanténě. Do pondělního duelu stihl jen čtyři tréninky.

„Bylo to těžké. Konečně jsme začali trénovat spolu, dali jsme si týden, aby nám pak řekli, že dalších čtrnáct dnů máme ležet doma. Museli jsme to vydržet. Dělali jsme doma nějaká cvičení, moc toho ale dělat nešlo,“ krčil rameny kapitán Motoru Pavel Pýcha.

Ten se taky nachomýtl k poslednímu gólu Pražanů na 5:2, kterým domácí v závěru pečetili své vítězství. Při risku bez brankáře na modré čáře nezpracoval Pýcha skákavou přihrávku a puk smolně zamířil rovnou do branky. A jelikož byl posledním sparťanem, který se před tím dotkl puku gólman Matěj Machovský, byla trefa připsána právě jemu.

„Takový gól bych ani nepočítal…“ povídal brankář, když v tom ho okamžitě vyvedl z omylu kolem procházející pokladník sparťanské kabiny Lukáš Pech. „Aha, tak bohužel se tomu nevyhnu. Úplně s tím nesouhlasím, ale neudělám nic,“ usmál se Machovksý. „Byl to fakt haluzák, kdybych to aspoň nějak plácl o mantinel, ale takhle si ho opravdu nepočítám,“ pokračoval.

„Kluci mi v šatně říkali, že mám super střelu, že jsem udělal chybu a mám být útočník. Taky si to myslím, ale nikdo mi to nevěří. Teď se to potvrdilo,“ culil se. Poprask vzbudil jeho gól negól i u spoluhráčů. „Vidíte to, a i tak má za Spartu víc gólů než já,“ vtipkoval Roman Horák, který v dresu s eskem na hrudi debutoval. Proti mateřskému Motoru navíc jako kapitán.

Posledním střelcem gólmanem je Čiliak Gól vstřelený brankářem? Hodně vzácná věc. V české nejvyšší soutěži se to povedlo jen dvěma mužům: Dominiku Furchovi a Marku Čiliakovi. Právě slovenský gólman byl v pondělí tou dobou na střídačce a sledoval, jak je dalším následovníkem sparťan Matěj Machovský. Ani on se však stejně jako další kolegové netrefil přímou střelou, ale byl pouze posledním soupeřem, který se před vlastním gólem dotknul puku. Čiliak při debutu v brance Motoru inkasoval tři góly, na zbylé dva koukal z lavičky.

