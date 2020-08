Oceláři lanaří brankáře San Jose! Dohoda s Kořenářem je blízko

Rodák z Pelhřimova má za sebou dvě sezony v zámořské AHL. V týmu San Jose Barracuda si vypracoval pozici gólmanské jedničky, hned v premiérové sezoně (2018/19) se dostal do nominace na zápas All Star AHL.

„AHL je takové bláznovství, když to řeknu jedním slovem,“ popisoval v průběhu sezony pro hokej.cz. „Hraje se nahoru-dolů, mladí kluci až tolik nedodržují, co se má, každý se chce ukázat, aby se dostal do NHL. Řada jich hraje spíše na sebe, připomíná mi to druhou nejvyšší soutěž v Česku. V extralize si každý hlídá svůj prostor a nevznikají neočekávané situace až tak často. Tady je máte neustále.“

Sám se pozvánky do NHL zatím nedočkal. „Je mi dvaadvacet, chtěl bych se nahoru dostat co nejdříve. Musím makat, není to jednoduché a nic tu není zadarmo. Třeba se mi to nemusí povést, ale já věřím, že se tak jednou stane. Věřím si a těším se na to.“

I proto se chce Kořenář dohodnout s Oceláři. Aby měl zajištěný kvalitní tréninkový program a zůstal v tempu. Jedničkou Ocelářů je zkušený Jakub Štěpánek, dvojkou talentovaný Nick Malík. V partnerském týmu Frýdku-Místku jsou také Lukáš Daneček, Ondřej Raszka a další mládežnický reprezentant Tomáš Suchánek.

V elitní soutěži zatím Josef Kořenář odehrál 9 zápasů za Jihlavu (2017/18). Zahrál si na mistrovství světa do 18 (2016) a MS do 20 let (2018).

JOSEF KOŘENÁŘ V AHL Fáze sezony Zápasy úsp. zákroků branek na zápas základní část 2018/19 34 91,1 % 2,54 play off 2018/19 4 89,8 % 3,45 základní část 2019/20 33 89,1 % 3,11

