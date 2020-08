Jágr na Spartě: vedle přítelkyně pobavil s rouškou! Plekanec se řeší

Věděli, že už nemůžou postoupit. Dveře čtvrtfinále Generali Česká Cupu byly pro Kladno dávno zabouchnuté. Přesto se toužili proti Spartě i napodruhé vytáhnout. „Začátek byl od nás ale totálně tragický,“ nechápal útočník Rytířů Nicolas Hlava. V polovině zápasu svítilo na ukazateli skóre 3:0 pro domácí, až pak se hra modrobílých zvedla. S prohrou 1:3 však spokojenost logicky nezavládla.

„Sparta nehrála v nejlepší sestavě a my jsme k tomu přistoupili strašně. V šatně jsme si k tomu něco řekli, byl trochu oheň. Probralo nás to,“ přiznal Hlava, který pražskému soupeři výrazně zatápěl. Víc než na jediný úspěch se však se svými parťáky nezmohl.

V sestavě Rytířů se podle očekávání stále neobjevili Tomáš Plekanec ani Jaromír Jágr .

Ten seděl na tribuně Tipsport areny se svou přítelkyní Dominikou. Jednou se během utkání dostal do záběru kamery a objevil se na kostce. S rouškou pod bradou. Když sám sebe na obrazovce zahlédl, bleskem si ji nasadil správně, čímž vyvolal smích a ironický potlesk fanoušků.

Na třetí třetinu se pak přesunul do jiné části haly k majiteli Sparty Karlu Pražákovi a generální manažerce Barboře Snopkové Haberové, kde zbytek zápasu strávili družným rozhovorem.

Jágr trénuje nepravidelně

Plekanec v hale nebyl. S Kladnem už ale několik dnů trénuje, vše směřuje k tomu, že ročník začne po konci v Kometě právě tam. „Byl s námi pár dní na ledě. Teď ale odjel, měl by se vrátit někdy po neděli, tak uvidíme, kam se to posune,“ řekl trenér David Čermák.

„Kladno je jedna z variant. S Jardou Jágrem jsem se potkal a trochu jsme se pobavili. Uvidíme, co z toho bude v příštích dnech. Zatím se tam plánuji připravovat dál, v tuto chvíli kariéru nepřerušuji, nechci z toho vypadnout,“ uvedl Plekanec pro Kladenský Deník.

Hráči i trenéři by příchod legendy samozřejmě uvítali. „Je to obrovská persona. Bylo by fajn si s ním zahrát, na ledě by to bylo znát,“ souhlasil Hlava. „Pleky by byl posilou pro všechny týmy v Čechách. Pro nás by byl obrovským oživením jak na ledě, tak i působením v kabině,“ přidal se Čermák.

S týmem trénuje i Jágr. Zatím však nepravidelně. Jednou ano, jindy ne. Dál však pokračuje ve svém rituálu nočních sólo drilů. „Jarda teprve teď začal trénovat. Měl problém s lýtkem, natržený sval. Není to jednoduché,“ doplnil kouč Rytířů ke stavu 48letého majitele klubu.

Čermák je vděčný, že Kladno mohlo odehrát letní pohárová utkání proti top soupeřům, zároveň však lituje dvoutýdenního koronavirového výpadku, který týmu přípravu zkomplikoval. „Do zápasů s těmihle soupeři jsme chtěli jít s vyladěnou hrou, kterou bychom se chtěli prezentovat dál. To jsme ale bohužel vůbec nestihli.“

V dresu Sparty se poprvé od začátku března objevil Marek Kvapil. V utkání zapsal dvě asistence, obě u tref Romana Horáka, který se z gólů v rudém dresu radoval vůbec poprvé. Výhra posunula Pražany do čtvrtfinále, ve kterém je čeká Liberec.

