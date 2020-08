Sparta proti Tygrům zřejmě stále bez Neuvirtha. Co Jurčina a Šmerha?

Útočník Sparty Tomáš Šmerha nenastoupil ani do jednoho zápasu ve skupině Generali Česká Cupu, v play off by už měl zřejmě nastoupit • HC Sparta Praha

Chceme vyhrávat, dosazovat mladé hráče a skvěle nakombinovat sestavu. S těmito cíli šel trenérský tandem Sparty Miloslav Hořava- Josef Jandač do Generali Česká Cupu a rozhodně se nedá říct, že by neuspěl. Pražané ze šesti zápasů skupiny A, kterou nakonec ovládli, zvítězili čtyřikrát, ve velké míře dostávaly šance mladé naděje z juniorky a stabilní členové kádru se v měnících se formacích sehrávali s novými tvářemi.

Značný prostor dostal útočník Roman Horák , největší letní posila. Devětadvacetiletý centr měl možnost si zahrát s kapitánem Michalem Řepíkem i ofenzivním mágem Markem Kvapilem, a s oběma si sedl náramně. Společně tato jména nahání až hrůzu. V jednom útoku se trojice sice ještě nesetkala, je ale velice pravděpodobné, že spolu potáhnou Spartu proti Liberci. Kouč Hořava po posledním zápase skupiny s Kladnem (3:1) prozradil, že sestavu hodlá směřovat k začátku extraligy.

„Samozřejmě když někoho budeme potřebovat pošetřit, tak to uděláme a dáme šanci někomu z mladých kluků. Nerad bych vyzdvihl konkrétní jména, aby si nemysleli, že jsou v mužstvu. My potřebujeme, aby bojovali a rvali se o to. Věřím ale, že proti Liberci to již bude mít extraligové parametry a začne se hrát hokej, který se významně blíží lize,“ řekl ostřílený stratég před čtvrtfinále se Severočechy, ze kterého po dvou zápasech postoupí tým s lepším skóre.

Jurčina normálně trénuje, Šmerha je fit

Pouze čtyři hráče sparťanští trenéři zatím ještě neviděli v akci před novou sezonou. Nejvíce zvědaví jsou na brankáře Michala Neuvirtha , který po návratu do Sparty ze zámoří ještě neodchytal ani minutu. Bývalému gólmanovi Washingtonu či Philadelphie zhatilo premiéru v Generali Česká Cupu drobné zranění, o kterém by Pražané měli vědět víc během pondělí. „Uvidíme, jak na tom Michal bude. Pro nás by ale bylo ideální a skvělý, kdyby nastoupil,“ přeje si Hořava.

Podobná drobnost nepustila na led ani velezkušeného beka Milana Jurčinu. Slovenský obr ale podle kouče s týmem již normálně trénuje a jeho start v play off je tak možný. Stejně tak se ve sparťanském dresu zatím neukázal ani dvaadvacetiletý forvard Tomáš Šmerha. Bývalý střelec Slavie měl smůlu, že dvakrát za sebou onemocněl. Nyní už je ale zdráv a naplno trénuje. Šmerhova premiéra ve Spartě by tak pravděpodobně měla přijít již v pondělí pod Ještědem.

Poslední sparťan, který čeká na první start, je útočník Daniel Přibyl. Písecký odchovanec se už tři roky snaží ve Spartě zatím marně vrátit k profesionálnímu hokeji po vážném zranění kolene. Nevzdává se, ale comebacku stále nedosáhl. Hořava potvrdil, že Přibylova absence bude mít dlouhodobější trvání, rekonvalescence však nadále pokračuje.