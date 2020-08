Už nemusím chodit kanály, smál se střelec Horák. Hattrick šetří na sezonu

Po více jak dvaceti letech křičela sparťanská hala opět jméno Roman Horák. Tentokrát však Pražané nevelebili bývalého kanonýra (50) ale jeho syna (29), který se v duelu s Kladnem (3:1) trefil poprvé od příchodu do Sparty, a to hned dvakrát. Zkušený centr se významně podílel na triumfu v posledním zápase skupiny Generali Česká Cupu a skvěle si sedl v útoku s navrátilcem Markem Kvapilem. „Nyní chceme hlavně vyhrát,“ přeje si Horák mladší před čtvrtfinále s Libercem, které začíná v pondělí pod Ještědem.

Už se nemusíte stydět, že máte méně gólů než brankář Matěj Machovský, viďte?

„Přesně tak, už nemusím chodit kanály!“ (směje se)

Proti Kladnu jste dal dva góly. Předpokládám tedy, že jste odehrál povedený zápas.

„Jsem rád, že jsem se konečně trefil. Když se přijde do nového klubu, tak se chcete ukázat. Těší mě to, že jsem mohl pomoct týmu i góly. Vyhráli jsme, takže super.“

Od hattricku jste nebyl daleko. Zamrzela vás nevyužitá šance po druhé trefě?

„Hattrick by byl samozřejmě krásný, ale jsem rád hlavně za dva góly. Radši si to zkusím nechat na sezonu.“ (usmívá se)

Nastoupil jste v jednom útoku s Markem Kvapilem a vedli jste si skvěle. Jaký jste měl dojem z nového parťáka?

„Myslím, že úplně super. Jak Kvápa, tak i Formič (Miroslav Forman) jsou kvalitní hráči. Hru výborně vidí i čtou, umí se postavit do dobrých pozic. Docela nám to klapalo. Uvidíme, jak to bude dál.“

Kdyby se k vám přidal i Michal Řepík, z vaší lajny by šla hrůza…

„Samozřejmě bych byl rád, abychom si mohli takhle zahrát i s Řepou, ale teď to bohužel nejde. Jak už jsem ale říkal, s Kvápou a Formičem jsem byl nadmíru spokojený.“

Základní skupinu Generali Česká Cupu jste vyhráli. Berete to jako první splněný cíl?

„Chtěli jsme tu skupinu vyhrát, což se povedlo. Takže nyní se začneme připravovat na Liberec, což je kvalitní tým. Hraje pravidelně na nejvyšších příčkách, takže si myslím, že zápas s nimi bude mít ještě větší kvalitu.“

Vítěz letního turnaje by měl získat milion korun. Motivuje vás k triumfu také tato částka?

„Nevím, jestli je to motivace vyloženě pro hráče. (usmívá se) My chceme hlavně vyhrát, protože jakýkoliv pohár je čest. Prostě jste vyhráli a máte o trochu větší respekt. Nemyslím si, že se vyloženě díváme jen na těch milion korun.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:08. Dvořáček, 07:58. Horák, 33:42. Horák Hosté: 53:50. Melka Sestavy Domácí: Neužil (30. Cichoň) – Jeřábek, M. Jandus, Poizl, Košťálek (C), Dvořák (A), Prchal – Kvapil, Horák, Forman – Zikmund, Vitouch, Dvořáček (A) – Hašek, Konečný, Pšenička – T. Jandus, Prymula, Slavíček. Hosté: Košarišťan (Stahl) – Kehar (A), Zelingr, Ticháček, Sorokin, Mikliš, Funk – Guman, Kubík, Urban – Melka, Račuk (C), Hlava – Jelínek, Pitule (A), Šapovaliv – Routa, Filip, Š. Bláha. Rozhodčí Lacina, Pilný – Ganger, Klouček Stadion Tipsport arena (Praha - Holešovice) Návštěva 1 511 diváků

