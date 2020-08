Zadina zpět na místě činu: Třinec má velkou sílu! Třetí třetinu raději nehrál

Odehrál dvě třetiny, poslední už ne. Za 40 minut stihl Filip Zadina ukázat dost. Nešlo jen o dva góly do hradecké branky. Srážel se, dokázal svojí dotěrností odebírat puky. Ukázal i velkou sílu, kterou nabral za mořem. Do sestavy Třince skvěle zapadl, v útoku s Lukášem Jaškem a Ondřejem Kovařčíkem vypadal dobře. Vlastně jako celý Třinec.

Byl jste hodně natěšený na první zápas po téměř sedmi měsících?

„Jo a jsem hlavně rád za výhru, do dalšího zápasu půjdeme s mnohem větší lehkostí, než kdyby to bylo těsné. Máme náskok, i když to taky ve výsledku nic neznamená, dál chceme hrát pořádný hokej, jaký jsme předvedli v Hradci, vyhrát i doma a postoupit dál.“

Hned při prvním střídání jste dal i první gól. Ulevilo se, že pořád to v rukou je?

„Strašně jsem byl rád, že to tam takhle brzo spadlo a týmu jsem pomohl. Dát při první střídání gól? To je velký. Sám sobě jsem i ukázal, že jsem to snad úplně nezapomněl.“ (usměje se)

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 1:7. Oceláři si v Hradci zastříleli, dvakrát se prosadila i posila z Detroitu Zadina

Proč jste pak vynechal poslední třetinu?

„Cítím nějaký problém ve spodní části těla z tréninku. Nechtěl jsem to nějak pokoušet, rád bych hrál zase ve středu v Třinci. A pan Varaďa říkal, ať si radši odpočinu na další zápas.“

Vzpomenete si ještě, proč je hradecký zimák pro vás výjimečný?

„První zápas v extralize. Kolik mi bylo? Šestnáct?“

Šestnáct a devět dní. Hodně divoká premiéra tehdy v dresu Pardubic. Hrozně jste tehdy štval obránce Karla Pilaře.

(usměje se) „To si pamatuju, jo, pár momentů tady bylo. Na nějakou chvíli jsem zase zpátky, zážitky se vracejí.“

Vnímáte ten velký pokrok, jaký jste za tu dobu udělal?

„Už jenom po téhle dlouhé letní přípravě jsem silnější a rychlejší. Na širším ledě je tady taky víc místa, takže ne, že by to bylo snadnější, ale máte víc času než v Americe. Tady to větší hřiště bylo hodně znát, Hradec měl dva velké obránce (Nedomlela s Jankem), kteří hráli jen do těla, nekoukali na puk. My jsme museli využívat prostor, bruslit kolem nich. Proto jsme tady taky uspěli. Zápas byl náročný z toho pohledu, že Hradec hraje nakopávaný balóny dopředu z obrannýho pásma, když to tak řeknu. Je těžší hrát na puku. Ale když jsme si to dávali, jezdili jsme, šlo nám to.“

Původně se mluvilo o tom, že nastoupíte za Třinec až při extralize. Co se změnilo, že nastupujete už teď?

„Viděl jsem, že Kašoun a Laukič (Kaše a Lauko) hráli za Vary. Říkal jsem si, že co bylo ještě k dojednání, počká. Nějakou pojistku mám. Chtěl jsem hlavně s klukama hrát. Hrozně jsem chtěl skočit k nim a mám velkou radost, jak všechno dopadlo.“

Pořád je sice srpen. Ale je z Třince cítit, jaký je to silný stroj?

„Jasně, tým má velkou sílu, dobré jádro, výborné starší kluky, kteří makají a nám ostatním pomáhají. Trenéři, brankáři, obránci, útočníci, všechno šlape, tenhle tým nemá chybu. Jen je potřeba být skromní, pořád pracovat, ať všechno dál funguje a přeneseme to do sezony.“

Můžete si vy sám něco vzít třeba od střelce Martina Růžičky?

„Určitě, bavili jsme se, jaké je to v Americe, jaké tady. Říkal, ať jsem hlavně v klidu a nejsem v žádném stresu. Kluci jako on, Péťa Vrána, Matěj Stránský nám hodně pomáhají.“

Na zápase se byl podívat i spoluhráč z Detroitu Filip Hronek, o kterého stojí právě Hradec. Neříkal vám, že kdyby byl na ledě, vymazal by vás?

(usměje se) „Zatím ne, to mi možná řekne teď, určitě se potkáme. Je škoda, že nehrál, přál bych mu, aby to dopadlo a mohl taky už nastoupit.“