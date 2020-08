Kvapil se trefil po 16 měsících, Rousek vychytal sám sebe. Sparta padla

Sparta na Liberec v jeho hale prostě neumí. V tygří kleci selhali rudí ve všech utkáních minulé sezony, se zlou se potázali i nyní. Celkem z posledních devíti duelů v Home Credit aréně prohráli osm.

Domácí měli silný nástup. V první třetině se za domácí trefili šikovnou tečí Jaroslav Vlach a po něm Radan Lenc, který zůstal mezi kruhy trestuhodně nehlídaný. Když se na startu druhé části prosadil po individuální akci Tomáš Filippi, vypadalo na debakl.

„Polovinu zápasu jsme na ledě chyběli. Měli jsme z nich zbytečný respekt, špatně jsme začali a od toho se to odvíjelo. Byli jsme hrozně odcouvaní, dávali jsme jim spoustu prostoru. Byli jsme nedůstojní v osobních soubojích, jeden hrál a čtyři koukali. Od druhé půlky jsme to zlepšili a dostali jsme se do mnoha šancí. Dali jsme góly, ale bohužel jsme srovnat nedokázali,“ litoval Lukáš Pech.

Obří šanci spálil Lukáš Rousek. Řítil se sám na brankáře Tygrů Jaroslava Pavelku, přelstil ho bleskovým bekhendovým blafákem. Měl před sebou prázdnou branku, spoluhráči už zvedali ruce nad hlavu. Rouskovi stačilo kotouč posunout za čáru, jenže v tom zakopl o gólmanovu hokejku, padl na kolena a sám pak vlastní holí zastavil svou střelu. Jen pár centimetrů před lajnou. Když pak režie pustila záznam na kostce nad ledem, fanoušci Liberce mu začali ironicky aplaudovat. Rouskovo jméno dokonce vyhlásil i domácí hlasatel.

Zmar Sparty v zakončení pak podtrhl Marek Kvapil, který se řítil úplně osamocen na Pavelku, ale ze dvou metrů poslal puk vysoko do ochranné sítě. Po něm trefil tyčku Jan Buchtele. Právě ten ale nakonec smůlu propálil. A hodně šťastně. Gólmanovi Bílých Tygrů propadl za záda puk vypálený ještě před červenou čárou. O chvíli později se ve 45. minutě radoval i Kvapil.

Pro 35letého útočníka to byl první gól od 22. dubna 2019. Vinou zranění stihl v minulé sezoně jen čtyři utkání. „Loni skoro celý rok nehrál, teď taky marodil. Jsme rádi, že se trefil. Snad nám pomůže do dalších zápasů. Jeho síla v útoku je znát. Je silný na puku, šikovný, čte hru, je skvělý v přesilovkách. Určitě se do toho ještě dostane,“ komentoval spoluhráčovu trefu Pech. Sám Kvapil zatím na rozhovory po utkáních chodit odmítá.

Když na konci třetí třetiny dostala Sparty přesilovku a pádila za srovnáním, nečekaně udeřili domácí. Obraně frnknul stokilový obr Vlach a parádní ranou zápěstím do víka pokořil Matěje Machovského. „Měli jsme dost šancí, několikrát to viselo na vlásku. Do odvety ale pořád není nic ztraceno,“ burcuje Pech.