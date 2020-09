Tygří hazard v brankovišti. Ví, co dělají, říká Lašák. Přijde Vaněček?

Žádný jiný extraligový klub nepůjde do sezony s tak neprověřenou brankářskou dvojicí. V Liberci, špičkové tuzemské hokejové adrese, vsadili na nejistotu. Gólmani Petr Kváča (22) a Jaroslav Pavelka (26) nemají dohromady ani stovku startů v nejvyšší soutěži. Nervozita? „Věříme jim,“ zní z klubu. Podle informací iSport Premium je ale realita trochu jiná. Tygři by rádi přivedli Vítka Vaněčka z Washingtonu.

Už v minulé sezoně se do volby jedničky v Liberci netrefili. Po odchodu Romana Willa si měl vzít brankoviště do své moci Justin Peters. Kanadský gólman však selhal, rychle se pakoval do Mladé Boleslavi. Záchranu obstaral až Dominik Hrachovina, který se stal okamžitě hvězdou soutěže.

Už při podpisu s Bílými Tygry však měl uzavřenou dohodu od následující sezony s finskou Tapparou. Město pod Ještědem zároveň po letech opustila zkušená dvojka Marek Schwarz. Liberec čelil nelehké situaci: zalepit kráter v brankovišti. K velkému překvapení nesáhli po žádném prověřeném jménu, ale vydali se riskantní cestou.

Z Třince přišel talentovaný dvaadvacetiletý mladík Petr Kváča, z Plzně pak o čtyři roky starší Jaroslav Pavelka. Ten celou minulou sezonu promarodil, za Škodovku do ligového utkání nenaskočil ani jednou.

Dohromady mají na kontě 85 utkání v nejvyšší soutěži. Jako jedničky pak startovali pouze v 70 zápasech! Hlavně u Pavelky, kterému bude za pár dní už 27 let, je pouhá padesátka startů zarážející. Žádný další extraligový klub nepůjde do nového ročníku s tak nevyzkoušeným duem. „Nervózní nejsme, my jsme si tyhle kluky vybrali. Nebyla to náhodná volba. Víme, co umí, věříme jim. K nervozitě není důvod,“ tvrdí Patrik Augusta, trenér a nově také sportovní ředitel Bílých Tygrů.

Podle informací iSport Premium to ale není tak úplně pravda. Zatímco Kváča