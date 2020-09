Pardubické akce: Zacharčuk jako přínos sportu! A co Colorado a Kaut?

Dostat jednoho dvoumetrového Rusa do Česka může být velký problém. Na druhou stranu je ale i reálné, že do extraligy vletí hráči se smlouvou v NHL. Taky tohle je COVID doba pro český hokej, řešíte nové situace. Pardubice se musely vypořádat s tím, že Stěpan Zacharčuk trčel dlouhé měsíce v Rusku. A aby za Dynamo mohl nastoupit Martin Kaut? V Coloradu se musely přimlouvat bývalé české hvězdy v NHL Milan Hejduk s Petrem Nedvědem.

Ta otázka dunila kolem klubu celé léto. Kdy dorazí Stěpan Zacharčuk? V Pardubicích se jen krčilo rameny. „Není to vůbec jednoduché,“ dostali jste většinou odpověď. S tvrdým obráncem se klub domluvil na prodloužení smlouvy, jenže v porovnání s tím, v jakou anabázi se proměnilo, aby se ho podařilo dostat do letadla, to byla jen hračka.

Ve středu odehrál první zápas ve finále Česká Generali Cupu v Třinci. Trenéři sami mluvili o tom, že musí dohnat kondiční manko. K týmu se totiž připojil až teď v září. Překonávat hranice s Ruskem v obou směrech je pořád dost složitá disciplína. Většina českých hokejistů, kteří mají kontrakt v KHL, se do země dostala, ale třeba Šimon Hrubec zmeškal start soutěže a Kunlun začal bez něj. To samé se týká Tomáše s Hynkem Zohornovými. „Pořád trénují u nás, protože se nemohou dostat do Ruska, je složité dostat Čecha tam. KHL dřív měla jedno letadlo ve Frankfurtu, které odvezlo hráče pryč, kde oni ještě nebyli. A je i složité dostat Rusa sem,“ vysvětlil sportovní manažer Dušan Salfický.

„Co se týká Stěpana Zacahrčuka, bylo to stejné jako v případě manželky Rhetta Hollanda, která je Američanka. Oni k nám nesmějí, tak zůstává stále v Kanadě, byť je ženou našeho hráče. Nesmí sem. S občany Ruské federace je to totožné,“ přibližoval Salfický čekání. „O víza pro Stěpana jsme žádali dlouhou dobu, kvůli koronaviru byly zavřené ambasády v Rusku. Všechno se posouvalo, řešili jsme všechno s ministerstvem, s českým konzulátem, s velvyslancem. Od května bylo všechno připravené a jen jsme čekali, až se otevřou ambasády,“ pokračoval.

Povedlo se. „Dobrý večer Pardubice, těším se na vás,“ hlásil chvíli před půlnocí 29. srpna Zacharčuk na klubovém Facebooku. V tu chvíli byl už v Česku. „Nakonec tomu pomohla Národní sportovní agentura v čele s Milanem Hniličkou a náš svaz. Oni začali vydávat dokumenty, že Stěpan je výrazně důležitou osobou pro českou republiku a že tady přispěje k rozvoji sportu,“ přidal Salfický. „Stěpan pak požádal o vízum. Jakmile ho dostal, řešili jsme už jenom letadlo. No, trvalo to od května do srpna. Nebylo to jednoduché a je potřeba poděkovat všem zainteresovaným od ministerstva zahraničí až po našeho vedoucího mužstva, který ho vyzvedl na letišti,“ dodal sportovní manažer.

A druhý příběh? S Martinem Kautem to bylo zase rozdílné v tom, že on v Česku byl. S Pardubicemi si dal dopolední trénink, odpoledne pravidelně vyrážel do Prahy za Radkem Dudou na dovednostní trénink. Doufal, že Colorado mu dá zelenou, aby mohl nastoupit v extralize podobně jako třeba Filip Hronek v Hradci, Filip Zadina v Třinci nebo Jakub Lauko s Davidem Kašem v Karlových Varech. „Moc bych si přál za Pardubice hrát. Ale ono se neví, co bude v NHL, nevíme, co bude tady, kdy se začne. Mám ale dobrou náladu, jsem pozitivně naladěný, že by to mohlo dopadnout,“ líčil na konci srpna pro iSport.cz.

Všechno se blíží k dotažení až teď. „Pořád jsme v kontaktu s Coloradem a jsme hodně blízko dohodě, že by se mohl objevit v naší sestavě,“ prozradil Salfický. Podle informací iSport.cz je reálné, že by se všechno mohlo stihnout už do soboty a Kaut by mohl být v sestavě Dynama proti Třinci. „Na začátku byla jasná odpověď Colorada, že v žádném případě. Generální manažer Joe Sakic byl zásadně proti. Dlouhou dobu to zůstávalo na bodu nula. Postupně jsme s Martinovým agentem Alešem Volkem a jeho zámořskou agenturou začali vyvíjet větší tlak na Colorado. V Česku zatím začali nastupovat další mladí hráči se smlouvou v NHL, to asi taky pomohlo, ale nejdřív byl klub stejně k téhle variantě skeptický,“ popisoval stav Dušan Salfický.

Nakonec Sakica pomohl obměkčit i jeho bývalý spoluhráč Milan Hejduk a další česká hvězda z NHL Petr Nedvěd. Oba generálnímu manažerovi Avalanche volali a zkoušeli ho, zda by Kauta do Česka pustil. „Požádali jsme Petra s Milanem, jestli by nám taky nepomohli a nepromluvili s Joe Sakicem. Nakonec se podařilo ledy prolomit. Během série s Dallasem nakonec připustili, že by to varianta být mohla. Jednáme teď o podmínkách kontraktu mezi jeho s klubem za mořem a Pardubicemi,“ dodal pardubický generální manažer.

