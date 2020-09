Hokejové ztráty: minus 150 milionů! Kolik lidí pustí kluby na stadiony?

Rozpočty se musí škrtat, výdaje škrtit. Ve čtvrtek 17. září se rozjede v Českých Budějovicích nejvyšší hokejová soutěž. S fanoušky. Aspoň zatím. Každý klub kromě Olomouce už má pečlivě nachystaný režim, kolik jich může pustit do haly, většinou jde zhruba o polovinu kapacity. Přímo z prodeje lístků tak může v českém hokeji chybět až 150 milionů korun. Část ovšem může pokrýt státní kompenzace v podobě tzv. lístkovného. Kluby ladí i svůj herní manuál s testy na COVID-19. V placené části článku iSport Premium se dočtete, jak budou moct fanoušci od září chodit na hokej, kolik jich může přijít na jednotlivé stadiony a s jakou ztrátou by měly kluby počítat.

Minulou extraligovou sezonu ovlivnila z velké části „jágrmánie“. Hvězdný veterán z Kladna vyprodával zimáky po celém Česku. Celkem na základní část přišlo 2 083 674 diváků, soutěž se chlubila, že strhla počítadla a má nový rekord. Tenhle ročník ale poznamená „COVIDmánie“. Počty se seškrtají. Lidí přijde méně, nejspíš taky půjde o divácký rekord, jen na opačnou stranu.

„Je těžké najít prostředky. V Česku jsou výdělky z lidí na stadionu leckde klíčové. Někoho by to mohlo zlikvidovat,“ vnímá tvrdou realitu Jaromír Jágr . Problémy čekají hlavně na kluby se starými stadiony. „My jsme schopni do haly dostat 5 tisíc lidí a to hlavně kvůli tomu, jak naše aréna vypadá, že je pořád konkurenceschopná,“ raduje se naopak předseda představenstva Pardubic Ondřej Heřman.

Sparta udává, že by do O2 areny mohla našlapat až 8 tisíc fans. Hodně záleží na možnostech arén. Moderní mají víc vchodů, hlediště lze rozdělit do víc sektorů, takže i přímo na hokej může víc lidí, tím pádem si klub sáhne na víc peněz. „Doufejme, že se tyto kvóty nezmění, protože pro všechny kluby tato čísla vyznívají velmi dobře. Porovnám-li možnosti okolních států, co se týká kapacity na utkání, jsme na tom nejlépe. Což je jedině dobře,“ přidává generální manažer Hradce Aleš Kmoníček.

Ano, třeba na Slovensku teď hráči buší v prvních sekundách zápasu do ledu hokejkami. Nehrají. Protestují, že jim stát nijak nepomáhá. Prý klidně půjdou stávkovat před parlament. V Česku je situace jiná.