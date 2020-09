Kometa: jednička Vejmelka a přetlak v obraně. Posily mají zvláštní smlouvy

Lukáš Klimeš v brance Komety dělal, co mohl, pětigólový příděl od Pardubic ale ani on nezastavil • ČTK / Josef Vostárek

Mění se ekonomické pořádky, jedno však zůstává. Brněnská Kometa půjde do sezony s nejvyššími ambicemi. Slevovat z nich, když se už v pokladně líně nepřevalují miliony? Na to Libor Zábranský neslyší. „Cíle jsou pořád stejné,“ ujišťuje trenér a majitel v jednom. Kádr má pořád břink, i bez hvězd Plekance, Erata, Čiliaka či obětavce Malce. Není to výběr ze second handu.