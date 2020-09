Hronek zářil hned při návratu: Motor odpadl po sedmi minutách

Choreo fanoušků Motoru připomínající sedm let staré stěhování extraligy z Českých Budějovic do Hradce Králové • Michal Beránek / Sport

Fans Motoru byli na Hradec slušně nabroušení. Čekal jste ne úplně přátelské prostředí?

„Když se Mountfield stěhoval do Hradce, ještě jsem byl doma. Pamatuju si tu dobu. A čekal jsem, že to asi nějak takhle bude vypadat a fanoušci na nás úplně nejpříjemnější nebudou. Ale je škoda, že nikdo v extralize teď nemůže zimák vyprodat, přesně tohle byl zápas, kterému by slušel plný stadion. Mělo by to ještě větší náboj.“

Slušné emoce vládly i na ledě, ale zápas nekouskovaly, spíš mu pomohly. Tempo se vám zamlouvalo?

„Dobrý zápas, z obou stran to byl slušný hokej. My jsme rozhodli v první třetině.“

Takže příjemný návrat do extraligy se vším všudy?

„Jasně, je hlavně super, že jsme vyhráli. Teď to bylo v trochu jiné pozici, než jsem měl před čtyřmi roky, ale hlavně mě těší ty body. Hodně pomohlo, že nám vyšel začátek a Motor po nějakých sedmi minutách odpadl. Hra se postupně vyrovnala, ale důležitý byl ten úvod. Měli jsme ho hodně dobrý.“

K němu pomohla i jedna vaše raketa. Přesilovky jste se už s Hradcem stihl naučit?

„Filip Pavlík mi to tam dobře hodil, dostal jsem nahrávku přesně mezi nohy. No a já se to už snažil jenom trefit. Byl to můj druhý zápas doma, první ostrý. Kluci mi hodně pomohli, myslím, že tam snad žádné větší problémy nebyly.“

Možná jeden detail, jak jste chtěl soupeře předkloněný trefit, ale on se vám protáhl podél mantinelu a ujel. V Americe by neměl kam uhnout, ne?

(usměje se) „Proskočil mi na druhou stranu, byl jsem od něj daleko.“

Musel jste si na širším kluzišti víc hlídat, jestli někdo nejezdí za vámi?

„Pomohlo mi, že jsem hrál s Ríšou Nedomlelem. Věděl jsem, že kdyby něco, dozadu jsem pokrytý. Před zápasem jsme si něco k tomu i řekli, myslím, že to bylo v pohodě.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:11. Plášil Hosté: 00:08. Orsava, 01:14. Hronek, 03:42. R. Pavlík, 17:07. Lev, 24:34. Smoleňák Sestavy Domácí: Čiliak (Patera) – Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Allen – Holec, Venkrbec, Christov – Z. Doležal, R. Přikryl, Beránek – D. Voženílek, Prokeš, Jonák – Karabáček, Gilbert, M. Novák. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel, Hronek, Jank, Blain, Šalda, F. Pavlík – Orsava, Cingel, Smoleňák – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pavlík, Koukal, Jergl – R. Pilař. Rozhodčí Jeřábek, Svoboda – Pešek, Malý Stadion Budvar aréna Návštěva 3710 diváků

