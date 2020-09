Olomouc počítá ztráty, ale nepanikaří. Hájek zatím podepsaný není

Hokejisté Olomouce vstoupí do nové sezony zápasem ve Zlíně • ČTK / Ožana Jaroslav

Hokejisté Olomouce vstoupí do nové sezony zápasem ve Zlíně • Michal Beránek / Sport

Martin Vyrůbalík, olomoucký kapitán a po odchodu Zbyňka Irgla nejzkušenější muž v kádru, přiznává: „V přípravě byla lehká nervozita, nikdo nevěděl, co bude.“ Nyní už je však sympatická partička poctivých bojovníků připravena v extralize navzdory papírovým předpokladům opět nadělat paseku. Zkušené opory jsou pryč, ale i s omlazeným týmem ambice zůstávají. „Chtěli bychom se ještě trošku zlepšit,“ hlásí dokonce Jan Tomajko, trenér a jednatel Mory. Ta zatím čeká na podpis smlouvy s Liborem Hájkem.

Březnová zkušenost je straší ještě teď. Druhý zápas předkola play off, souboj s rivalem ze Zlína, ale kvůli prázdnému zimáku atmosféra jak v divadle. Nezvyk, porážka a pak předčasný konec ročníku.

„Vyzkoušeli jsme si to na konci minulé sezony, kdy jsme odehráli jeden zápas při plné kapacitě a jeden před pár diváky. A ten druhý případ byl smutný,“ vzpomíná Erik Fürst, generální manažer Olomouce. „Míváme z 85 procent plno, občas vyprodáno, hráčům se hraje samozřejmě daleko lépe. Teď však každý den studujeme vládní nařízení: vchody, toalety, vstupy do sektorů, jejich oddělení... Snažíme se minimalizovat ztráty, snad se to podaří. Úbytek je všude,“ přiznává.

V nízkonákladovém klubu, jenž přišel o dlouholetou podporu miliardáře z oblasti hazardu Josefa Endla, je cítit každá minusová koruna dvojnásob, málokterý extraligový tým je navíc opravdu tak závislý na podpoře výborných fanoušků. Herně i mentálně. Nakonec by se jich na stařičký stadion mělo vlézt kolem tří tisíc, ale kdo ví na jak dlouho...

Podobně nejistá situace panuje v útoku Hanáků. Kromě toho, že odešli klíčoví borci jako Zbyněk Irgl či Pavel Musil, se kvalitní trenérské duo Zdeněk Moták, Jan Tomajko musí obejít i bez zraněného Lukáše Klimka a Petra Strapáče, tedy dvou ofenzivních lídrů.

„Poměrně dlouho budou mimo, což je velká ztráta,“ prozrazuje Moták. Zároveň však druhým dechem dodává: „Nemusí to být problém, když do toho ostatní dají srdce a duši. Věříme jim.“

Řeč je především o nadějných posilách z první ligy a vlastních odchovancích, kteří by v nízkonákladovém režimu měli dostat na ledě velký prostor. Vzhledem k marodce to platí tuplem. V přípravě se Jakub Navrátil, Tomáš Gřeš, Jan Bambula či Tobiáš Handl jevili solidně, adaptace na vyšší rychlostní i technický level probíhá překvapivě rychle.

„Zapadli dobře, věřím, že budeme zase šlapat a minimálně předkolo play off zase uděláme,“ velí kapitán Mory Martin Vyrůbalík, jemuž bude čtyřicet. „Mám sice víc a víc zdravotních starostí, do toho každodenní dojíždění, ale ještě neřeším, zda to bude moje poslední sezona. Uvidíme.“

V Olomouci už se příliš neřeší ani nový nesestupový model. Nejdříve to zrovna v plecharéně bylo velké téma, ale nyní to všichni berou jako fakt.

„Na APK jsem byl proti návrhu Libora Zábranského, chtěl jsem baráž. Řekl jsem, že bez sestupu to ztratí náboj a diváky, kteří chtějí zápletku. Ale nakonec uznávám, že uzavření je správné,“ říká Fürst a Tomajko ho doplňuje: „Když nějaké mužstvo nebude deset dnů hrát ani trénovat, asi by to bylo ovlivnění. Za mě taky správně.“

V pátek „kohouty“ čeká duel ve Zlíně, v neděli se představí doma proti Liberci. Zatím pravděpodobně bez Libora Hájka.

Hájek: zatím nic podepsáno

Přestože obránce Libor Hájek v rozhovoru pro deník Sport prohlásil, že si nakonec zejména kvůli dojezdové vzdálenosti z Ostravy vybral Olomouc místo Komety, kam měl brněnský odchovanec zamířit, podle nejnovějších informací vše ještě není zdaleka upečeno.

„Mám to tam o hodně blíž. A taky musím říct, že Olomouc mi byla od začátku nejvíc sympatická. Malý, skromný klub. Působí v něm i kouč Karel Beran, pod kterým jsem odmalička hrával, to mě taky přimělo, abych šel za ním,“ prozradil Hájek už ve středu večer.

„Zároveň fakt doufám, že tady nezůstanu úplně dlouho a v Americe se hokej v zimě rozběhne. Mým hlavním cílem je dobře se připravit a pak v kempu urvat první tým Rangers,“ dodal.

Jednání jeho agenta Allana Walshe s Hanáky nicméně zatím vůbec nejsou v takovém stádiu, že by měl 22letý talent patřící New Yorku Rangers v nejbližších hodinách podepsat v Moře kontrakt. Jasněji tak možná bude po víkendu, protože Olomouci by se ofenzivní bek na přesilovku hodil.

Jak by mohla vypadat sestava Olomouce Konrád (Lukáš) Ondrušek - Škůrek

Švrček - Dujsík

Vyrůbalík - Rutar

Valenta - Hlaváč Klimek - Nahodil - Káňa

Ostřížek - Knotek - Kucsera

Olesz - Kolouch - Tomeček

Burian - Handl - Strapáč Pozn.: Kurzivou vyznačení hráči přišli do Olomouce před sezonou.

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 1 1 0 0 0 5:1 3 2. M. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0 3. Liberec 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Pardubice 0 0 0 0 0 0:0 0 5. K. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0 6. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Třinec 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Olomouc 0 0 0 0 0 0:0 0 9. Plzeň 0 0 0 0 0 0:0 0 10. Sparta 0 0 0 0 0 0:0 0 11. Litvínov 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 13. Zlín 0 0 0 0 0 0:0 0 14. Č. Budějovice 1 0 0 0 1 1:5 0

SESTŘIH: Mountfield HK - Olomouc 3:4. Východočeši poprvé padli, dva góly Cingela nepomohly

SESTŘIH: Olomouc - Kometa Brno 5:2. Moravská bitva pro Hanáky, hosté padli počtvrté v řadě

SESTŘIH: Kometa Brno - Olomouc 2:4. Domácí padli potřetí v řadě, Kacetl střídal