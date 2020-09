Šok v Kometě! Příchod Hájka? Ne, obránce bere Olomouc: Mám to blíž

Martin Nečas s Carolinou se v předkole play off NHL utká proti Liboru Hájkovi z New York Rangers • Profimedia.cz

Měla to být hotová věc. „Řešíme jen pojistku. Myslím, že v tom nebude problém,“ říkal ještě v pondělí majitel Komety Libor Zábranský v otázce angažování obránce New Yorku Rangers Libora Hájka (22). Nakonec je ale vše jinak. Brněnský odchovanec si překvapivě plácnul se skromnější Olomoucí. „Všechno to řešil můj agent Allan Walsh, ta jednání šla mimo mě,“ říká bek v rozhovoru pro iSport.cz.

Libor Zábranský před týdnem říkal, že k potvrzení vašeho příchodu do Komety už chybí jen detaily. Proč jste si nakonec vybral Olomouc?

„Bydlím v Ostravě, kde máme s přítelkyní byt. Do Olomouce to mám o hodně blíž. Mám tady taky svého kondičního trenéra, se kterým pracuju na rekonvalescenci kolena a ramena, které jsem měl zraněné. Mám tady svůj život. Jsem sice odchovanec Komety, ale poslední roky trávím jen v Ostravě. V Brně bych musel shánět byt nebo bydlet u rodičů, což se mi na těch pár týdnů, co tady budu, nechtělo.“

Minusem jsou v Olomouci asi ambice a síla kádru, plusem naopak herní vytížení, které budete mít obrovské. Ice time kolem pětadvaceti minut asi nebude výjimkou.

„Tohle mi nabízel i Libor Zábranský v Kometě. Vytížení asi budu mít velké, tedy doufám v to. Chci hrát přesilovky, oslabení. Zlepšovat se. Hlavní pro mě ale opravdu byla ta dojezdová vzdálenost. Fakt doufám, že tady nebudu úplně dlouho a v Americe se hokej v zimě rozběhne. To je můj hlavní cíl. Chci se dobře připravit a pak být stoprocentní v kempu Rangers. Mám cíl urvat první tým, dělám pro to maximum.“

Jak probíhala jednání s Kometou? Zábranský říkal, že s vámi počítá. Co jste si v tu chvíli myslel, když ještě nic domluveného nebylo?

„Všechno to řešil můj agent Allan Walsh, ta jednání šla mimo mě. Když jsem si to přečetl, byl jsem překvapený, ale u jejich jednání jsem nebyl. Nevím, co si řekli.“

Kontakt s jinými kluby tam nebyl? Jste v Ostravě, nabízí se Vítkovice či Třinec.

„Nebyl, od začátku jsme řešili jen Kometu a Olomouc. Musím říct, že Olomouc mi byla od začátku nejvíc sympatická. Malý, skromný klub. Působí v něm i kouč Karel Beran, pod kterým jsem odmalička hrával, to mě taky přimělo, abych šel za ním.“

V předminulé sezoně jste marodil s ramenem, v té poslední s kolenem. Co se stalo?

„Poranil jsem si vazy. Doktoři mi říkali, že jsem zrovna chytil ta nejčastější hokejová zranění. Taky proto teď opravdu hodně cvičím a dávám si záležet na každém svalu v koleni i rameni. Makám s Radimem Poláškem, který je opravdu výborný fitness trenér.“

Koleno jste léčil měsíc, před zraněním jste měl jasné místo v sestavě Rangers. Během nucené pauzy jste o něj ale přišel.

„Je to tak. Odehrál jsem pak v NHL už jen jeden zápas, hned první po návratu, aniž bych odehrál něco v AHL. Bylo to divoké. Zavolali mi tři hodiny před utkáním, že Marca Staala bolí záda, ať rychle přijedu. Po měsíčním léčení nic snadného, zvlášť proti obhájcům Stanley Cupu ze St. Louis. Zápas se mi docela povedl, ale stejně jsem pak šel do Hartfordu. Obrana v Rangers byla ustálená, klukům se dařilo. Místo jsem tam neměl.“

Byl jste ale součástí týmu Rangers během play off. Jak proběhlo loučení legendy Henrika Lundqvista?

„Bylo to hodně smutné. Po posledním zápase s Carolinou se loučil, říkal, že to byl jeho poslední zápas. Říkal, že neví, co s ním bude, jestli ho Rangers vykoupí nebo půjde někam jinam. Bylo to pro něho těžké. Je to ohromný borec, nejlepší hokejista co do přístupu, tréninku i lidsky, jakého jsem kdy potkal. Dokonce jsem si koupil stejné džíny, jako má on, abych se mu podobal.“ (smích)

Takže už zapouštíte i delší vlasy a plnovous?

„To zatím ne, ale pouvažuju o tom.“ (úsměv)

Jak jste zvládal život v bublině?

„Docela se to dalo. Byl jsem sedmý bek, takže jsem se účastnil všech tréninků i předzápasových rozbruslení a pořád jsem jen čekal, jestli se něco nestane a já nebudu muset naskočit. Ve volnu jsme s klukama hráli PlayStation, ale už i ten mi pak lezl krkem. Dokonce jsem začal číst knížky. (úsměv) Bylo to divné, atmosféra byla taková zvláštní.“

Extraligu jste hrál naposledy v 17 letech. Vracíte se teď jako jiný hráč?

„Určitě. Vracím se s nějakými zkušenostmi, jako lepší hráč. Budu se na ledě určitě cítit líp, vůbec ne nějak namachrovaně, ale prostě líp, než když tam jdete ze staršího dorostu. Moc se na to těším.“

HC Olomouc Vše o klubu ZDE