Svatba, dům a kluk! Eso Komety Petr Holík našel ženu svých snů

Pohledná blondýnka, Česká Miss World 2013, a vedle ní hokejové eso. Tento pár budu pozornost, kterou snoubenci občas přiživí fotkami ze soukromí. To je pro bulvár sladké sousto.

„Dám fotku na Instagram a že to někdo sebere, za to nemůžu. Nevadí mi to, je mi to ukradené. Když novináři volali a Lucka to nebrala, byli naštvaní a podle toho napsali článek,“ krčí rameny Holík, jenž hodlá pendlovat mezi Brnem a Zlínem, kde má většinu příbuzenstva.

V červenci požádal útočník svou lásku o ruku. Po dvouleté známosti. Nedlouho poté oznámili světu, že spolu čekají dítě. Bude to kluk. „Vždycky jsem chtěla být mladá maminka,“ prohlásila vysokoškolačka Kovandová , rodačka z moravských Dolních Kounic.

Hravý Holík v roli táty? Pro někoho možná zvláštní představa. Samotný hokejista se usměje: „Děcko budu furt. Musím se bavit. Tím ale nemyslím noční život. To vůbec,“ zdůrazňuje, aby nedošlo k nedorozumění.

Přiznává, že jako většina nastávajících otců si o chloupek víc přál syna. Dočká se. „Mám vidinu, že s ním budu jezdit na tréninky. Je jedno, jestli na hokej nebo na fotbal. Ke sportu asi bude vedený, ale sám si pak vybere, čemu se bude věnovat,“ plánuje. Ani proti dceři by samozřejmě nic nenamítal. „Hlavně, ať to dopadne, jak má,“ přeje si bezproblémový porod.

Dávnou noční story jeho partnerky s legendárním Jaromírem Jágrem nechává být. Není to pro něj téma. Článkům, které ji dodnes oživují, však nerozumí.

„Přijde mi to už úplně nesmyslné. Budeme se brát, čekáme dítě a oni dají do nadpisu Jágra,“ kroutí hlavou. „Že je Lucka s ním spojována? Mně je to jedno, já jsem s ní tehdy nebyl. Jestli s ním něco měla nebo ne, mě nezajímá. Bylo to přede mnou. Myslím, že už to lidem přijde otravné. Ale oni si to chtějí napsat, být zajímaví,“ zůstává nad věcí.

Jenže znáte hokejovou kabinu. Jakmile vyšlo najevo, s kým Holík randí, parťáci si rádi šťouchli. „Když jsme spolu začínali, sranda samozřejmě byla. Teď už je klid,“ popisuje. „Lucka je nejhodnější holka, jakou jsem potkal. A už není modelka. Je paní učitelka a bude máma.“

Pozn. redakce: V dnešním Sport Magazínu vyšla u rozhovoru s Petrem Holíkem ilustrační fotka spícího Jaromíra Jágra s jeho někdejší známou. Aby nedošlo k mýlce, nejde o Lucii Kovandovou.