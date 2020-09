Horák po porážce: Zbytečné chyby i vyloučení, tohle se nesmí stávat

Po jedenácti letech se vrátil do extraligy, ukázkově přihrál na úvodní gól a svou první trefou za Spartu v nejvyšší soutěži na začátku třetí části vyrovnáním vykřesal naději Sparty. Ta však velmi rychle zase zhasla. „Dělali jsme zbytečné chyby, měli hodně vyloučených a doplatili na to,“ komentoval šéf první sparťanské lajny Roman Horák úvodní vystoupení na plzeňském ledě, do kterého pražský tým slibně vstoupil, jenže se vracel s porážkou 3:5.

Dobře jste začali a šli do vedení, pak jste ještě stáhli dvoubrankový náskok domácích, ale nakonec nemáte nic. Čím to?

„Nebylo to z naší strany úplně dobré, Dělali jsme zbytečné chyby, měli hodně vyloučených, taky špatné střídání. Dost jsme taky otevírali prostředek. Oni nám tam pak jezdili a dali z toho pár gólů. Na druhou stranu jsme měli hodně přesilovek a ani gól z nich nedali. Je to na hráčích, kteří tam chodí. Tohle musíme zlepšit.“

První třetina patřila vám. Bylo klíčové, že jste nevyužili víc šancí a neodskočili na víc než jeden gól?

„To je pravda. Od nás byla tahle část docela slušná, měli jsme pohyb, byli lepší při hře pět na pět. Jenže ve druhé třetině to rozkouskovalo hodně oslabení. My jsme z přesilovek góly nedali, a i když jsme pak dotáhli na 3:3, v podstatě z dalšího střídání nám vstřelili vedoucí gól. Tohle se nesmí stávat.“

V první třetině jste hodně aktivně napadali, víc se hrálo v pásmu Plzně. Co se pak změnilo?

„My jsme do nich chtěli chodit, protože víme, že hráčům jako Guli (Milan Gulaš) nesmíme dát čas ani prostor. On to umí sehrát a to pak taky ukázali po jednom z našich vyloučení. Dali nám z toho třetí gól. Ale všechno pramenilo i z toho, že jsme jim těch přesilovek hodně dali. “

Vy jste dal svůj první extraligový gól za Spartu. Celkem šťastně, viďte?

„Klasická haluz. Házel jsem to před bránu, byl tam myslím Michal Řepík. Trefilo to hokejku a puk projel gólmanovi mezi betony. Jsem rád, že jsem ten gól dal, ale žádná krása to zase nebyla.“

Ve vašem útoku měl hrát Marek Kvapil. Po jeho odchodu vedle vás a Řepíka nastoupil David Tomášek, v závěru utkání Lukáš Rousek. Jak jste si sedli?

„Jsou to velice kvalitní hráči, z národního mužstva. Něco jsme tam vytvořili. Byl to teprve první zápas, ale doufám, že to bude pokračovat.“

Oba týmy musely před extraligou do karantény. Jak se to mohlo projevit?

„Na to se vymlouvat nechceme, stejné to bylo pro oba. Ale není příjemné, když musíte dlouho sedět doma a nemůžete trénovat. Ale to je prostě hokej v téhle době.“

Co příště musíte udělat jinak?

„Musíme zlepšit disciplínu, nejen na začátek bylo těch vyloučení až moc. Taky bychom to měli víc zavřít ve středu. Byl to však první zápas, musíme se poučit a jít dál. Příště hrajeme doma se Zlínem, potřebujeme vyhrát.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 5:3. K prvním třem bodům pomohli Indiánům i dvě trefy Mertla

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:44. Mertl, 34:21. Kracík, 38:51. Mertl, 41:19. Pour, 44:55. Kodýtek Hosté: 08:22. T. Pavelka, 39:04. Říčka, 40:24. Horák Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák, Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Malát, P. Musil, Rob – Pour, Kracík, Suchý – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, Jurčina, T. Pavelka, Kalina – Tomášek, Horák, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Dvořáček – Buchtele, Pech (A), Forman – Zikmund, Říčka, Kudrna. Rozhodčí Pešina, Lacina – Zíka, Šimánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3509 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 1 1 0 0 0 7:1 3 2. Mountfield 1 1 0 0 0 5:1 3 3. Olomouc 1 1 0 0 0 4:1 3 4. Plzeň 1 1 0 0 0 5:3 3 5. K. Vary 1 1 0 0 0 3:2 3 6. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Třinec 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Litvínov 0 0 0 0 0 0:0 0 9. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 10. M. Boleslav 1 0 0 0 1 2:3 0 11. Sparta 1 0 0 0 1 3:5 0 12. Zlín 1 0 0 0 1 1:4 0 13. Č. Budějovice 1 0 0 0 1 1:5 0 14. Pardubice 1 0 0 0 1 1:7 0

