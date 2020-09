Eso Komety Holík: Proč nechtěl hrát s Čajánkem a jak to má s alkoholem?

Ve Zlíně absolvoval školu Petrů Čajánka a Lešky. V Brně odkoukával řízení přesilových her od Martina Erata, obdivoval vůdcovské schopnosti Leoše Čermáka. Dnes už do velké míry stojí ofenziva Komety na něm. Petr Holík (28) dospěl hokejově i lidsky, brzy se stane tátou. Časy, kdy proháněl kuličku v ruletě a městem se šířily zkazky o jeho pokleslé životosprávě, jsou prý dávno pryč. „Chodím spát v deset. Víte, jak je super jít brzy do postele a ráno se probudit vyspaný?“ usmívá se konstruktivní centr v rozhovoru pro iSport Premium.

Vzpomínáte? Na jaře 2017 byl reprezentační trenér Josef Jandač z výkonů subtilního šikuly Petra Holíka v přípravě před MS tak unešený, že mu plánoval v případě neúčasti Tomáše Plekance svěřit na šampionátu velení elitní formace s Jakubem Voráčkem a Romanem Červenkou na křídlech. Těsně před turnajem se však zlínský centr v duelu s Ruskem zranil a přišel o životní šanci na mezinárodní scéně. „S Vorasem a s Červusem jsem si to úplně užíval. Hodně rychle jsem si na hru s nimi zvykl,“ vybavuje si. Od té doby to má s nároďákem všelijaké. Současná hvězda Komety však opakuje: „Pozvánku nikdy neodmítnu. Ani v šedesáti. Jsem rád za každý start.“

Ve Zlíně jste začínal v extralize vedle person jako Petr Leška, Petr Čajánek. Oba skvělí centři, tahouni mužstva. Vzal jste si z nich něco?

„Jako malý jsem se chodil dívat na hokej s taťkou a se strejdy. Sledoval jsem hlavně Lešouna, i taťka ho měl rád. Kvůli jeho stylu, byl to takový šikula. Čája pak odešel do Ameriky, takže jsem ho moc neviděl. Ale hrával jsem s Kaňasem (Janem Káňou, Čajánkovým synovcem) a díky němu jsem měl jeho podepsané kartičky z nároďáku.“

Herně máte blíž k Leškovi, co?

„To jo. Lešoun byl spíš na přesilovky, vymýšlel různé kulišárny. Čája byl bojovník.“

Naučil jste se Leškovy věhlasné piruety za bránou a následné zakončení k tyči? Takhle dokázal v extralize i skórovat.

„Když jsem viděl, jak to poprvé udělal proti Karlovým Varům, hned jsem to zkusil. Byl jsem v šesté nebo v sedmé třídě. Pamatuji si, že jsme hráli ve Vsetíně a vyšlo mi to. Dal jsem gól. Ale pak už jsem to nezkoušel. V juniorce ani v mužích.“

Proč, když vám to hned napoprvé vyšlo?

„Dneska už je to těžší. Lešoun to uměl načasovat. Mě to v zápase ani nenapadne. Tehdy to bylo čerstvé, tak jsem to v žácích vyzkoušel. Pokaždé se dá něco odkoukat. Jde o to najít něco, co vám bude vyhovovat. Furt se dívám na NHL, i na hráče v extralize a u nás v Brně. I když se nedaří, hokej vás musí bavit. Jinak je to v pr…“

Čajánek byl rozený lídr, Leška se tak výrazně neprojevoval. Vy taky nejste zrovna hecíř…

„Každý z nich měl jinou povahu. Čája měl lídrovství v krvi. Já jsem v kabině spíš tichý jako Lešoun. Dlouho jsem klidný, a pak to bouchne. Melu páté přes deváté. (úsměv) Dřív jsem bouchal dvířky od střídačky, ale to jsem se odnaučil. Vypadalo to blbě. Jako že všichni kolem jsou hlupáci. Děti na tribuně si mohly říct: On to dělá, tak já budu taky. Ono to ale nebývalo na spoluhráče. Vždycky jsem byl naštvaný na sebe.“

Nastupovat v jednom týmu s perfekcionistou Čajánkem bylo prý docela drsné. Potvrdíte to?

„Už nehraje, tak to můžu říct. V lajně jsem s ním být moc nechtěl. (směje se)