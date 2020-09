Ředitelka BPA vysvětluje: Proč se zdražilo předplatné za přenosy na hokejka.cz?

Pokud by náhodou rozhovor četl mladší hokejový fanoušek, co je to vlastně Hokejka TV?

„Hokejka TV vznikla jako video hub pro potřeby hokej.cz, propagace hokeje a samozřejmě také pro účely video prezentace hokejových projektů BPA. Ať už se jedná o videa obsahující reportáže, rozhovory, sestřihy, zajímavé momenty a samozřejmě také streamy. S nimi pracuje společnost BPA sport marketing už od roku 2007, tehdy v rámci spolupráce s O2 coby generálním partnerem extraligy, kdy vznikl projekt internetových přenosů (IPTV) pod hlavičkou O2 TV, zpočátku jen z osmi stadionů. Pro zajímavost za hrací den jste museli zaplatit 50 Kč (vč DPH). Od té doby se toho dost změnilo, neustále se vyvíjí a mění technika, a také nároky uživatelů, na což samozřejmě v rámci možností reagujeme. Nutno podotknout, že se měnil nejen televizní trh, ale i ten sázkový kvůli live kurzům, a tedy i budováním „televizí“ pro sázkaře. Kromě Tipsport extraligy jsme do streamů od sezony 2018/2019 přidali také kompletní nabídku utkání Chance ligy. Čas od času streamujeme také zápasy mládežnické, univerzitní nebo reprezentační. Na základě našich streamů běží také streamy u titulárního partnera soutěže na Tipsport TV.“

Streamy na HokejkaTV z Tipsport extraligy a Chance ligy jsou zpoplatněny, proč?

„Náklady na realizaci jsme už nebyli schopni dále dotovat. Navíc změna přišla i se zapojením televize O2 TV do hokejového dění. Což mimo jiné bereme pro hokej jako skvělou věc. Fanoušci Tipsport extraligy díky tomu vidí v televizi téměř dvakrát více utkání v nejlepší kvalitě a s doprovodným servisem než v době, kdy TV přenosy běžely pouze na programech České televize. O2 TV je placenou službou, byli jsme nuceni zpoplatnit přenosy i my, pro začátek částkou 99 korun za měsíc a 499 za sezonu. O sezonu později, kdy se tyto poplatky neměnily, přibyl ještě nový denní tarif za 49 korun.“

Proč tedy přišlo v sezoně 2020/2021 tak velké zdražení?

„V podstatě už od března roku 2020, kdy se předčasně ukončilo Generali Česká play off TELH a play off Chance ligy, jsme toto téma řešili. V té době si všichni mysleli, že pokud jsou tu nějaké problémy s koronavirem, vyřeší se za měsíc dva nebo tři. Jenže jak plynul čas, bylo stále více jasné, že vládní opatření a bezpečností pokyny budou pokračovat, nebo se ještě zpřísňovat. Což nakonec zapříčinilo snížení kapacity mimo jiné právě na hokejových stadionech. Kluby se tak dostaly do složité finanční situace. Jelikož zabezpečujeme marketingové prostředky a centrální partnery Tipsport extralize, je i naším zájmem, aby se hrál hokej. Přemýšleli jsme, jak klubům za daných okolností pomoci získat další finanční prostředky nad rámec toho, co jsme povinni klubům na základě smlouvy zajistit z obchodování centrálních marketingových práv. Podařilo se s generálním partnerem společností Tipsport dohodnout podporu na pokrytí nákladů v řádech milionů korun, díky tomu můžeme všechny peníze z předplatného po odečtení DPH a povinných bankovních poplatků (celkem kolem 27 %) zaslat klubům. Tedy z částky 99 Kč půjde nějakých 70 korun přímo klubům. Toto platí pouze u Tipsport extraligy, kde si kluby navíc samy odsouhlasily, že se bude celková částka dělit čtrnácti a rozdělovat solidárně mezi všechny účastníky soutěže. Pomáhají partneři, hráči snižováním platů a o pomoc jsme touto formou požádali i fanoušky. Nemůžete/nechcete na stadion? Kupte si prosím předplatné na Hokejka TV, virtuální vstupenku a pomozte svému klubu.“

Jak jste došli k současným cenám předplatného?

„Někteří fanoušci nesou zvýšení cen nelibě a porovnávají cenu se službou NHL apod. Logicky to pak vychází v náš neprospěch. Výše předplatného byla nastavena tak, aby do určité míry plnila funkci náhradní vstupenky. Protože toto je hlavní klubový problém – mají omezenou kapacitu a nemohou prodat tolik vstupenek. Pokud se tedy na ceny podívám touto optikou, pak cena za den 99 korun se až na výjimku nedostane ani k základní ceně vstupenky na utkání TELH. Fanoušek navíc může klikat mezi všemi zápasy. V týdenním členství pak mohou fanoušci vidět až 3 utkání svého týmu a samozřejmě sledovat všechna ostatní utkání, která se v daném období hrají. To za cenu 249 korun, která je na některých stadionech běžná pouze na 1 zápas.“

Proč není klubová podpora i v Chance lize?

„Co se týká Chance ligy, zde stojí denní členství 49 korun a týdenní 99 korun. Zde je mezi kluby nastaven určitý bonifikační bonus pro kluby dle sledovanosti. Takže i pro Chance ligu platí, že část peněz z výnosů – pokud to tak můžeme říct – jde zpět přímo klubům.“

Proč jsou pouze denní a měsíční členství?

„Toto rozhodnutí souvisí s aktuálními problémy spojenými s koronavirem, které ovlivňují celé naše okolí. V tuto chvíli nemáme žádnou jistotu – budou na stadiony moci chodit fanoušci, kolik utkání se bude odkládat, kdy se budou hrát případná odložená utkání, budou se nějaká utkání kontumovat, a vůbec nejdůležitější otázka – dohraje se vůbec sezona? Už v prvních kolech Tipsport extraligy i Chance ligy je jasně vidět, že se dá jen velice těžce plánovat. I proto jsme se snažili fanouškům nabídnout předplatné na takovou dobu, aby věděli, co za utkání si vlastně kupují (kolik utkání jejich tým bude hrát). Samozřejmě i zde se situace vyvíjí ze dne na den a i po koupení denního členství se vám může stát, že se utkání za hodinu po koupi odloží. Produkt, jako celosezónní členství, z naší strany v tuto chvíli vůbec nepřicházel v úvahu. Domnívám se, že je to zcela férový přístup směrem k fanouškům. Nám i jim také odpadnou komplikované způsoby kompenzace.“

Co se tedy stane, pokud se některé utkání odkládají a fanoušci již mají zaplaceno členství?

„Pro HokejkaTV.cz máme tým podpory, který tyto problémy řeší. Pokud se tedy stane, že si fanoušci koupí utkání (denní členství), a zápas jejich týmu (tým si vybírají při koupi) je odložen, mohou následně (až se bude vědět termín dalšího utkání) napsat na podpora@hokejka.cz, a toto denní členství si přesunout na jimi preferovaný den. Případně si nechat vrátit peníze. Obdobně se postupuje také s týdenním členstvím. Pokud tým bude v karanténě 10 dní, prostě se na základě prosby týdenní členství jen přesune na pozdější termín, kdy se daný tým vrátí do hry. Případně se posune zbytek dní daného členství na jiné období.“

Můžete přiblížit, co vše vlastně obnáší výroba streamů?

„Bohužel si málokdo vlastně uvědomuje, jak náročný je tento proces projektově, personálně i po technologické stránce. Tedy že během ročníku máme v Tipsport extralize kolem 300 zápasů, pro které musíme stream vyrobit. Podobné číslo je také v Chance lize a pro nás výroba každého streamu znamená vyslání týmu lidí s adekvátní technikou na stadion a komentátory. Další náklady poté souvisí s technologiemi, přenosem signálu, jeho zobrazováním, vývojem webu, zmíněným helpdeskem a tak dále. Náklady na tvorbu streamů jdou řádově do desítek milionů korun. Zaznamenala jsem srovnání se službou NHL, nebo třeba Netflix, což není úplně fér. Tyto služby přes jistě vyšší náklady mají předplatitele z celého světa, jde o globální služby s víc jak sto milióny předplatitelů. V našich podmínkách se pohybujeme v řádech tisíců předplatných. Proto bychom byli rádi, kdyby fanoušci vnímali i tento fakt.“

Fanoušci se často dotazují na lepší kvalitu streamů, plánujete v tomto směru zlepšení?

„Na zimních stadionech nabíráme obraz víceméně ve FULL HD kvalitě (1920x1080), bohužel to automaticky neznamená, že jsme schopni jej okamžitě předat divákovi u PC nebo mobilu. Aktuálně testujeme navýšení distribuční platformy, aby mohli fanoušci v brzké době sledovat přenos na Hokejce v kvalitě HD. Musíme však brát v potaz datovou náročnost (tu ovlivňuje i počet snímků, tzv. framerate), což přináší vyšší náklady na optiku, servery, transkodéry a tak dále. Distribuce signálu ze stadionů proto pracuje s tím, co můžeme aktuálně ufinancovat a také s tím, co zvládne internet v České republice u lokálních providerů doručit k uživatelům. Laicky řečeno vše je nastaveno tak, aby ve špičkách přenosy nepadaly. Pro vyloženě IT odborníky uvedu, že dosahujeme i špiček okolo 90 GBps.“

Bude současná výše předplatného takto po celou sezonu 2020/2021?

„Jsme připravení flexibilně reagovat. Pokud by se ukázalo, že generovaný výnos a podpora pro kluby není nijak zásadní, nebo se zlepšila situace s koronavirem, rozvolňovala se bezpečnostní opatření, přibyla jistota rozpisu utkání, přistoupili bychom opět k delším a zároveň pro fanoušky i výhodnějším typům předplatného. Budeme v to doufat. Nám všem v hokeji i mimo něj přeji, aby se vše co nejdříve vrátilo do normálu. Mohu fanoušky ubezpečit, že není naším cílem na nich vydělávat. Jakmile to bude možné, vrátíme se k původnímu systému předplatného. Toto je dočasná forma, jak pomoci svému klubu přežít tuto náročnou sezonu. Děkuji všem za pochopení a podporu.“