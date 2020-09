Forma v extralize: Liberec má prince z pohádky. Motor jako lovec mamutů

V úvodních dvou nekompletních, ale přeci jen odehraných kolech hokejové Tipsport extraligy se již ukázalo, které kluby nastoupily do nové sezony se skvělou i naopak špatnou formou. Deník Sport rozebral ve svém žebříčku všech čtrnáct týmů české nejvyšší soutěže. O tom, jak působily jejich (ne)předvedené výkony na startu ročníku si přečtěte v článku iSport.cz.

Kdyby se dávaly body za nadšení, mají jich už sedm. Jenže v dovednostech zatím připomínají lovce mamutů, jak bojují proti tankům. Pazourek tady prostě už nestačí. Chce to přezbrojit.

Posily nepřišly, peníze nejsou, generální manažer není. Dobré zprávy? Minimálně jedna pro trenéra určitě. Nemá ho kdo odvolat, tiskový mluvčí to asi neudělá. Takže geniální mustr na „klid na práci“.

Tráva , kam se podíváš aneb Jak krásně se dá poděkovat legendě, ukázali v Litvínově. Billboardy a plakáty zaplavily hokejové město. Vtipné je, že šlo o parádní akci fanoušků. Vlastně to vtipné vůbec není, Vervo.

V klubu už našli recept, jak na to. Nehrát vůbec. Ve velkých nervech se Ostravané na jaře jen tak tak zachránili. Nyní nesehráli ani minutu a vida, v tabulce jsou desátí. Pěkný pokrok vzhůru. Na tom už se dá stavět.

„Není mi patnáct, vím jak se správně připravit na sezonu,“ hlásil Stěpan Zacharčuk do Pardubic v červenci. Asi se doma chystal pečlivě, ale na extraligu ne. Nestíhá, nehraje. Nepotřebuje malinko poradit?

Karlovy Vary

To chtěly Vary doma koumat gól Třince přes trenérskou výzvu. Jenže jako kdyby tam problikával sovětský televizor Šilelis z roku 1972. Obrazovka se nechytla, sorry, máte smůlu. To nikdo telku nekontroloval?