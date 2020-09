STROP 1 000. Extraliga řeší dilema: hrát, či nehrát? Kluby si vyberou

Konečně je jasno. Maximální počet osob na sport v hale? Tisíc. Včetně samotných hráčů, trenérů a dalších. Vládní omezení bude platit minimálně dva týdny. Šéfové klubů Tipsport extraligy budou ve čtvrtek na schůzi luštit zásadní otázku: Co dál? Někdo chce hrát za každou cenu, jiný by za současných podmínek soutěž raději stopnul. Nejpravděpodobnější je varianta, že hrát bude jen ten, kdo chce.

V pondělí večer se žádná omezení nechystala, v úterý ráno přišla zpráva o plánovém ořezání až na dřeň, na padesát účastníků zápasu. Ve středu se pak dohodla střední cesta. Hokej přežije, hrát se může.

Na tribuny však bude smět ani ne tisícovka diváků. Limit 1000 se totiž vztahuje na všechny osoby na stadionu, tedy i na hráče, trenéry, zaměstnance klubů a další osoby nutné k organizaci zápasů.

„Pokud půjde o vnitřní akci a vícesektorový stadion, tak se jedná o tisíc lidí, u vnějších akcí dva tisíce. Jsme v situaci, kdy vidíme nárůst případů, naše data nejsou moc uspokojivá. Opatření jsou na hraně, už nemůžeme udělat omezení benevolentnější,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Roman Prymula. Nařízení bude platné dva týdny.

Co na to kluby tuzemské nejvyšší soutěže? Pohledy se různí. Extraliga je v klíčové otázce názorově roztříštěná. „Hrát se musí za každou cenu!“ křičí jedna strana. „Zastavme soutěž, za takových podmínek nám pokračování nedává smysl,“ kontruje druhá. I tady nakonec dost možná zvítězí kompromis.

Ve čtvrtek je na programu valná hromada APK (Asociace profesionálních klubů), kde se bude debatovat o budoucnosti ligy. Podle informací deníku Sport je pravděpodobné, že vyhraje následující varianta: Hrát bude ten, kdo chce. Měl bys raději 14 dnů pauzu? Dobře, zápasy ti na tu dobu odložíme. Ostatní můžou v rozehrané základní části s omezeními pokračovat.

Že je tento návrh na stole potvrdil i mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund. „Je to jedna z variant. Pokračovaly by kluby, které s opatřením nemají problémy. Týmy, jež by nesouhlasily, by měly domácí zápasy odloženy.“

Prezident svazu Tomáš Král zaslal klubům dopis se třemi návrhy dalšího postupu. Znění dalších dvou? Úplné přerušení ligy, pauza na dva týdny. „Můžu potvrdit, že od jednoho z klubů jsme takový návrh na svaz dostali,“ dodal Zikmund. Poslední možností je pak ponechání programu extraligy v platnosti beze změn.

Zastavení extraligy bude dražší, varuje Dědek

Dlouhodobě proti běhu soutěže ve sklíčeném režimu jsou Kometa, Vítkovice nebo Plzeň. Dá se předpokládat, že tyto kluby chtít hrát nebudou. To ale může přinést i potíže. S odklady zápasů se můžou dostat pod pořádný časový tlak. K tomu je stále ve vzduchu případná koronavirová nákaza, karantény a další odklady.

„Dynamo bude trvat na tom, aby se hrála extraliga dál bez přerušení. Zastavení soutěže by znamenalo mnohem větší ekonomické dopady, než jsou spojené s dočasným snížením počtu diváků na stadionu,“ napsal na Twitter majitel pardubického klubu Petr Dědek. Podobný názor zastávají i hradecký Mountfield, Třinec či Sparta.

Právě pražský klub ale řeší svízelnou situaci. Kvůli sponzorům a smlouvám vázaným na počet odehraných utkání potřebuje, aby cvrkot mezi mantinely pokračoval. Zároveň se jim však ekonomicky nevyplatí pořádat zápasy v O2 areně. To je samo o sobě extrémně drahé, zisk z tisícovky návštěvníků je pak nevytrhne. Proto se snaží nejbližší zápasy přeložit a sehrát jich co nejvíc na ledech soupeřů.

Ve čtvrtek je na programu duel Karlových Varů a Sparty, rozhodnutí by tak mělo přijít co nejdřív. „Buď na základě většinového stanoviska přijme rozhodnutí hlasováním per rollam výkonný výbor, nebo to může učinit v rámci svých kompetencí prezident svazu Tomáš Král s tím, že dodatečně jeho rozhodnutí potvrdí výkonný výbor,“ vysvětlil Zikmund.