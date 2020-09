Synové slavného otce řádí za Hradec. Bratry Klímovi chválí Růžička i soupeř

Bratři, jak se patří. Ty dáš gól? Tak já taky. Aby se to nepletlo, když už si nás každý plete…Kevin a Kelly Klímové, dvojčata z Mountfieldu HK, ujezdili obranu domácího Zlína, jejich trefy měly tříbodový punc (3:2). Pro Kellyho šlo o premiérový extraligový zásah v kariéře. „Šikovní, rychlí hráči. Dobří do kombinace, výborná koncovka. Jsme rádi, že je máme a že jim to jde,“ pochválil trenér Vladimír Růžička potomky svého kamaráda a bývalého spoluhráče Petra Klímy.

Zatím se jim na profi úrovni nestalo, aby se oba zapsali v zápase mezi střelce. Až v pátek na ledě trápícího se Zlína, který při Kašíkově absenci (lehčí zranění) postavil do branky Daniela Hufa. Jednadvacetiletému mladíkovi loupli energičtí Klímovci za čtyři minuty dva kousky a zadělali protivníkovi na třetí malér v sezoně. „Měli pro tým velký přínos. Jsem rád, že je mám na své straně,“ pousmál se obránce Mountfieldu Petr Zámorský .

Draví hradečtí útočníci se těšili ze svých prvních branek v ročníku. „Jsou výborní, nabruslení. Byli hodně cítit,“ ocenil domácí asistent Martin Hamrlík. „Hráli fakt dobře,“ připojil obránce David Nosek. Extraligový nováček Kelly ujel obraně hned v první minutě, vybruslil si doprava a chladnokrevně vypálil podél Hufa. Brácha Kevin s odpovědí dlouho neotálel. Když mu jiný letec Jordann Perret přisunul puk před odkrytou branku, měl snadnou práci. „Jsou to velcí rychlíci, velmi těžce se brání,“ přiznal Zámorský po zkušenostech z tréninkového procesu.

Za čtyři minuty a devět vteřin měli třiadvacetiletí sourozenci u svého jména gólovou čárku a dál proháněli zlínské zadáky. Kelly (ve třetí třetině trefil šikovnou tečí tyčku) na křídle druhé lajny, Kevin v centru třetí. Spolu si zatím zahráli jen krátce v jednom letním přáteláku. „Zatím to šlape takhle, není důvod něco měnit,“ poznamenal Vladimír Růžička , jemuž se vrátil do sestavy reprezentant Petr Zámorský. „Musí se do toho dostat. Je to pro nás hodně důležitý hráč,“ reagoval trenér.

Mountfield drží přesně opačnou sérii než Berani, a to hrál třikrát venku. „Jsme spokojení,“ shrnul kouč vítězů. Až v neděli má doma hostit Liberec. „Výhoda domácího prostředí se smazává,“ poznamenal Růžička před prázdnými tribunami. (Nejen) ve Zlíně je zvyklý na úplně jiné klima. Fanoušci na něj pokřikují, dráždí je. V pátek měl klid, tisícovka sedících lidí nemohla dodat zápasu grády. Bylo to celé pochmurné, podivné. Hosté však nakonec nasedli do autobusu s úsměvem. Výhra byla účinnou medicínou. „V poslední minutě byl puk u naší tyčky, mohli jsme ztratit nějaké body. Jinak to bylo odehrané velice dobře,“ řekl Růžička.

Tohle soupeř říct nemohl. Zlínští opět zmastili vstup do utkání. Nepomohli si ani přesilovkami. Ve třech partiích skórovali jen třikrát, z toho dvakrát beci. „Nechali jsme Hradec chodit do brejků, což se nám vymstilo. Začátek pro nás není jednoduchý. Potřebujeme dát nějaké góly, které by nás uklidnily a dostaly dřív do zápasu,“ mínil zkušený Nosek, autor korekce na 1:2. Pak se ještě trefil dělovkou jiný zadák Daniel Gazda. A to nestačilo. „Útočníci dali jediný gól, trpíme v přesilovkách. Naši top hráči se neprosazují. Hradec vyhrál zaslouženě,“ uvedl asistent Hamrlík, jenž na střídačce bez pohledu do zaplněných a bouřících tribun strádá.

„Za mě je to bez diváků utrpení. Ale hrát se musí, aby hokej nesešel z očí. Za těchto okolností se ztrácí výhoda domácího prostředí. Fanoušci dávají týmu energii, vytvoří i tlak na rozhodčího. Tohle teď padá, není z čeho čerpat energii,“ dodal. „Plná hala je pro nás psychická podpora, teď je tu trošku víc ticho. Ale to nás neomlouvá. Snažíme se nad tím nepřemýšlet a hrát,“ doplnil Nosek.

Góly Domácí: 05:22. Nosek, 38:04. Gazda Hosté: 00:59. Kelly Klíma, 04:09. Kevin Klíma, 23:33. Cingel Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Řezníček, Gazda, Suhrada, Nosek (C), Hamrlík, Ferenc, Dluhoš – Herman, Fořt, J. Ondráček – Okál (A), Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, Karafiát – Kubiš (A), P. Sedláček, Sebera. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorský, Hronek, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), R. Pilař – Orsava, Cingel, Smoleňák (C) – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Rozhodčí Šír, Sýkora – Špůr, Ondráček Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 3 3 0 0 0 12:5 9 2. Plzeň 3 2 0 1 0 11:8 7 3. Liberec 2 2 0 0 0 11:2 6 4. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 5. Olomouc 3 2 0 0 1 8:7 6 6. Sparta 2 1 0 0 1 6:5 3 7. M. Boleslav 3 1 0 0 2 9:9 3 8. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 9. Pardubice 3 0 1 0 2 6:12 2 10. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 11. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0 13. Č. Budějovice 2 0 0 0 2 3:10 0 14. Zlín 3 0 0 0 3 3:10 0

