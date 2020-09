Dvojčata Klímova: Sešla se v Hradci, chtějí do NHL. Jak pomáhá otec Petr?

Kevin drží hokejku vlevo, Kelly napravo. Jinak od sebe dvojčata rozeznáte těžko. Klíma + Klíma, to je značka, která znamená rychlost a teď si je užívá Hradec. Navíc je má zase po ruce táta Petr, vítěz Stanley Cupu z roku 1990. Narodili se, až když se jeho velká kariéra v NHL chýlila ke konci, ale přehled o ní mají. Pořád drží velkou motivaci se dostat do nejlepší ligy na světě jako on. A pak je před nimi ještě jedna výzva: jestli tam dají 300 gólů, už nemusí tátu poslouchat. Rozhovor s ním čtěte v prémiové části článku!

Kevin Klíma je na bruslích turbo, hodně rychlý útočník. Kelly Klíma to samé. Jejich bruslení vám umí zamotat hlavu. Dvojčata jsou po roce a půl zase spolu. Synové legendárního snajpra Petra Klímy teď nastupují za Mountfield. V Hradci je vede Vladimír Růžička, bývalý spoluhráč táty ze slavné litvínovské éry

Když slezou z ledu, máte problém. Kevin, nebo Kelly? Ani vystupováním je nerozeznáte. „Jsme stejní,“ usměje se Kelly. „Jo, taky si myslím,“ souhlasí dvojče. „Hokejově tam rozdíl je, hrajeme každý jinde. Kevin je centr, takže nabere rychlost uprostřed hřiště, já u mantinelu,“ zmíní Kelly. „Na ledě je poznám podle čísel. V civilu musím koukat na tetování, jeden má větší kérku na levé (Kevin) a druhý na pravé ruce (Kelly),“ přidává svůj postřeh Růžička.

Bráchové vyrostli v Americe. Narodili se v roce 1997, když táta Petr končil kariéru v NHL. „Známe aspoň pár jeho videí z YouTube,“ říká Kevin. Moc dobře ale vědí, co otec dokázal. Mají o jeho kariéře přehled, třeba o slavném gólu z nejdelšího finále Stanley Cupu v historii. Petr Klíma rozhodl 15. května 1990 bitvu mezi Edmontonem a Bostonem, v čase 115:13 zařídil výhru pro Oilers. Díky tomu taky vyhrál svůj jediný Stanley Cup.

Kevin Klíma Kelly Klíma Narozen: 5. června 1997 (23 let) v Tampě (USA) Narozen: 5. června 1997 (23 let) v Tampě (USA) Výška/váha: 176 cm/78 kg Výška/váha: 178 cm/77 kg Pozice: útočník Pozice: útočník Klub: Mountfield HK Klub: Mountfield HK Kariéra: London/OHL (2014/15), Spriengfield/NAHL (2014/15), Moncton/QMJHL (2015-17), Chicoutimi/QMJHL (2016-18), Tucson/AHL (2018), Norfolk/ECHL (2018), Kadaň (2018), Chomutov (2018/19), Sparta (2018-2020), Mountfield (2020-) Kariéra: London/OHL (2014/15), Spriengfield/NAHL (2014/15), Moncton/QMJHL (2015-17), Chicoutimi/QMJHL (2016-18), Tucson/AHL (2018-20), Norfolk/ECHL (2018-20) V AHL: 4 zápasy/1 bod (0+1) V AHL: 41 zápasů/8 bodů (6+2) V extralize: 74 zápasů/27 bodů (14+13) V extralize: 2 zápasy/1 bod (0+1)

„Sami jsme si zahráli jen jedno dlouhé prodloužení, myslím, že to bylo třetí nebo čtvrté,“ loví v paměti Kelly. „Třetí? Já mám pocit, že to bylo spíš druhé,“ usměje se Kevin. „Bylo nám osmnáct. Nejhorší byl ten hlad, protože když přijdete do haly ve tři, zápas máte v sedm, najednou hrajete skoro dvě utkání za sebou, nevečeříte během zápasu, je to hodně těžký,“ doplňuje.

Jako malí kluci do Česka pravidelně jezdili, proto oba pořád dobře rozumí. Kevin, který tady působí už sezonu a půl, se i dobře rozmluvil. Kelly tady teď delší dobu nebyl, tak si je víc jistý v angličtině. Klíma senior emigroval v roce 1985. Utekl z komunistického Československa, aby mohl hrát NHL. Kamarád Petr Rosol pak našel jen výstižný vzkaz: „Čau, Kozel“. Klímovi synové už znají jen svobodu. „Jednou nám o tom útěku táta ale vyprávěl. Vzpomínal, že skočil do kufru auta. Byl v hotelu, řekl, že jde na záchod. Ale venku bylo auto a on tam skočil. Já si tohle vůbec nedovedu představit,“ vypálí hned Kevin.

Oba měli samozřejmě taky sen, že si zahrají NHL. Nepustil je ani teď. Když hrají v Česku, myslí na Ameriku, na soutěž, kde jejich táta zářil v Edmontonu nebo v Detroitu. „To je cíl pro každého. Když jdete do Evropy, neznamená to, že nechcete už do NHL. Ani náhodou. Hrát tady je podobné, jako když jdete na farmu. Abyste se dostali do NHL, musíte být prostě dobří a je jedno, kde to ukážete. Oni to uvidí,“ přibližuje svůj pohled Kevin.

Otec je nespustí z očí: „Pořád se chodí na naše zápasy dívat a radí nám. Záleží mu na tom, aby se nám dařilo a posouvali se. Ale zase to není tak, že by nám hned po utkání volal a říkal, co máme dělat jinak.