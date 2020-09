Dynamo před prohrou osekalo výplaty. Kantor: Musíme se s tím smířit

Do pardubické sestavy se vrátil ruský bek Stěpan Zacharčuk • ČTK / Peřina Luděk

Olomoucký bek Jan Švrček měl řeči k verdiktu rozhodčí a následně zamířil do konce zápasu do šatny • ČTK / Peřina Luděk

Velmi hlasitá tisícovka fanoušků v olomoucké plecharéně si užila první domácí oslavu. Houževnatý souboj s Pardubicemi rozhodl svými dvěma typickými góly z dorážek elitní centr Jan Knotek (3:2). „Cítím se fyzicky opravdu výborně, snad to tak bude pokračovat,“ vyslovil své přání důrazný útočník, jehož v minulé sezoně trápily zdravotní problémy. Dynamo snížilo výplaty a během zápasu na Hané ho sužoval zejména laxní přístup. „Dumáme nad tím, proč to tak bylo,“ přiznal asistent kouče Michal Mikeska.

Majitel pardubického klubu Petr Dědek během utkání vyťukal na svůj twitterový účet tyhle věty: „Celé Dynamo přistoupilo na snížení platů. Chtěl bych všem poděkovat za pochopení a vstřícnost. Pomůže nám to projít nelehkou dobou.“

To každopádně. Nepříjemná novinka však jako by zanechala na některých hráčích stopy, jinak si totiž padesát bezkrevných minut těžko vysvětlit. Ne že by hosté byli bez šance na bodový úspěch, však taky jejich dvě střely skončily na tyčích, ale snaha jako u Mory na nich viditelná nebyla.

„To víte, že když vám zkrátí výplatu, nebudete šťastný. Ale situace je, jaká je, a každý se s tím musí smířit po svém. Já mám na celou covidovou záležitost vyhraněný názor, ale nechci to moc prezentovat do médií,“ řekl brankář Pavel Kantor, jehož zákroky držely Dynamo ve hře. „Asi jsme si body nezasloužili, nehráli jsme podle plánu. Připadalo mi, že Olomouc chtěla vítězství víc.“

„Jsme součástí klubu, který to potřebuje, pomůže to. Je to otázka na každého člena realizačního i hráčského týmu, ale myslím si, že jsme za jedno. Táhneme za jeden provaz.“ Michal Mikeska o snížení výplat

Pravděpodobně proto zůstaly dveře od pardubické kabiny po utkání několik minut zavřené. „Mají poradu,“ znělo oficiální stanovisko. „Věděli jsme, co nás čeká, soupeře jsme zkoumali. Bohužel věcí, které nás nevedou k úspěchu, tam bylo víc. I spousta vyloučení nám bere síly,“ hodnotil asistent trenéra Michal Mikeska.

Hanáci, které za úspěchem hnala tisícovka dobře naladěných příznivců, naopak odehráli velmi solidní part. Otěže zápasu drželi pevně v rukou, pouze slabá efektivita zkazila výraznější rozdíl ve skóre. „Je to paradox našeho stadionu, že i když tady přijde méně diváků, jsou hodně slyšet. Musíme je pochválit a poděkovat jim, protože nám vytvořili báječnou atmosféru,“ líbilo se domácímu kouči Janu Tomajkovi. Stejně jako přesilovky. „Ty jsme hráli výborně, mělo to kvalitu,“ dodal.

S úrovní ledu už to v deštivém počasí bylo horší, i proto jely „fukary“ naplno. Zato nové osvětlení na starém zimáku, za které dalo město pět milionů korun? Obrovský rozdíl, jenž si pochvalují nejen fotografové a lidé na tribunách. „No jéje, je to mnohem lepší! Najednou vidíte tolik věcí, že to snad ani není možné,“ rozesmál se hrdina duelu Jan Knotek.

Dvakrát stál ve správný čas na správném místě a dvakrát ukázal, že v předbrankovém prostoru patří mezi naprostou extraligovou špičku. „Už jsem si zvykl, že jsem tam od toho, abych puky zametal. Dobře se mi to odrazilo a spadlo to tam. Doufám, že se blýská na lepší časy a budeme dávat více gólů. Je to pro mě odměna za práci, po loňském trápení se cítím fakt dobře,“ uvedl 32letý forvard.

Pomýšlet mohl dokonce na hattrick, ale při závěrečné hře Pardubic bez brankáře už mu nezbyly síly na to, aby doplnil poslední útok. Mávl rukavicí na spoluhráče a vystřídal. „Honza odehrál výborné utkání, jezdilo mu to, měl chuť. Přesně takový hokej od něj očekáváme, pro mužstvo je hodně důležitým hráčem,“ vyzdvihl ho i Tomajko.

Stejně jako sousedící fotbalová Sigma tak i její hokejový kolega „kohout“ zažívá úspěšný start do sezony. Šest bodů ze tří kol je tuze příjemný zisk.

SESTŘIH: Olomouc - Pardubice 3:2. Dynamo srazil dvěma góly Knotek