Neklidnou Spartu sráží kolapsy. Volíme až debilní řešení, řekl Jandač

Sparťan Ladislav Zikmund nedovoleně vrazil do libereckého gólmana Petra Kváči a zamířil na trestnou lavici • Michal Beránek / Sport

Drtili nabušený Liberec střelami 10:1 v prvním dějství, vládli herní převahou, šli rychle do vedení, obávaného rivala k ničemu nepustili. V podání Sparty začátek snů. Přesto se její hráči trousili do autobusu zklamaní a s prázdnými kapsami. Pražané po porážce 2:3 v předehrávce 19. kola Tipsport extraligy znásobili váhavý start do sezony v podobě tří porážek a jediné výhry.