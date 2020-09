Kočí o nejlepším startu Hradce: Je to perfektní! Proč nehrává Chalupa?

Wow, tohle byl válec. Aby si někdo na ledě nepříjemné Olomouce dělal, co chtěl, a byl celý duel totálně dominantní? To Mora nepamatuje. V úterý ji Mountfield ukázal, že i takové zápasy existují. Suverénní hosté na Hané působili jako dokonalý stroj bez slabin. Rychlost, důraz, efektivita, kombinace, bezchybný gólman, to vše bylo k vidění ze strany Hradce Králové, který výhrou 6:1 oslavil již páté vítězství v sezoně. Že by černý kůň covidového ročníku? David Kočí, asistent trenéra Vladimíra Růžičky, věří, že uspokojení nepřijde. „Tým je zkušený,“ říká.

S výhrou 6:1 na ledě nepříjemné Olomouce asi panuje stoprocentní spokojenost, že?

„Spokojenost se třemi body z venku je vždycky stoprocentní. I s výkonem jsme spokojení, i když prvních deset minut jsme se do zápasu těžko dostávali. V tu dobu byl soupeř lepší. My jsme pak proměnili šance, dali rychlé góly, čímž jsme se do zápasu dostali. Soupeře to ochromilo, trochu zvadnul a pak už jsme byli schopni to udržet.“

Potom už jste se šetřili?

„Nešetřili, ale samozřejmě tím náskokem začali hráči trošičku vymýšlet. Odklonili jsme se od hry, kterou chceme hrát. Tu jsme začali hrát zase až ve třetí třetině.“

Jak hodnotíte nejlepší start do sezony za posledních osm let, tedy od chvíle, kdy je Mountfield v extralize?

„Je to perfektní, jsme za to strašně rádi, protože to není vůbec jednoduché. Soupeři jsou všichni kvalitní, ale snažíme se soustředit na sebe a jít do všeho naplno.“

Na mě jste působili jako extrémně silný tým, který má utkání po celou dobu pevně v rukou. Taky cítíte vnitřní kvalitu?

„Jo, hráči chtějí, pracují a plní na ledě instrukce, které jim dáváme. Jsou zodpovědní, pak to funguje.“

Olomouc - Mountfield HK: Hronek zkušeným zakončením překonal Lukáše, 0:5

Teď budete spíš hlídat, aby neměli nosy nahoře?

„Myslím si, že tým je natolik zkušený, že nic takového nebude. Je to furt jen začátek, něco takového by mohlo být ohromně nebezpečné.“

Jak dlouho bude mimo Petr Zámorský s Bohumilem Jankem, dva zranění beci?

„Podle mě budou chybět jen pár dní. Ale máme velkou hloubku týmu, aspoň se do zápasů dostávají i jiní hráči.“

A Matěj Chalupa nehrává čistě z důvodu nadupaného kádru? „Matěj se nevešel do sestavy, protože přípravu neměl takovou, jakou jsme si představovali. Zatím musí čekat na svou šanci.“

Hodně jste toho zažil jako hráč, jak vnímáte současnou nejistou situaci v extralize, kdy spousta utkání odpadá?

„Není to ideální, ale ani tak hrozné. Je to něco nového, jiná doba. Dá se s tím vypořádat, třeba v NHL máte v průběhu sezony týmy, které mají zrovna o čtyři nebo pět zápasů víc než ostatní. Pak se to časem dožene, nebude problém.“

SESTŘIH: Olomouc - Mountfield HK 1:6. Smoleňák dvěma góly potvrdil formu lídra

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:04. Gřeš Hosté: 07:42. Kevin Klíma, 09:04. Smoleňák, 14:07. Nedomlel, 24:34. V. Růžička, 48:28. Hronek, 57:28. Smoleňák Sestavy Domácí: Konrád (16. Lukáš (A)) – Ondrušek, A. Rutar, Valenta, Škůrek (C), Vyrůbalík, Dujsík, Hlaváč – Handl (A), J. Knotek, V. Tomeček – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Navrátil – Burian, Gřeš, Bambula. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš (A)) – Nedomlel, Hronek, R. Pilař, Blain, Šalda (A), F. Pavlík, Čáp – Orsava, Cingel (C), Smoleňák – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Rozhodčí René Hradil, Tomáš Veselý – Lukáš Rampír, Radek Špringl Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 2. Liberec 4 3 0 1 0 17:8 10 3. Plzeň 4 3 0 1 0 15:10 10 4. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 5. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 6. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 7. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 8. Sparta 4 1 0 0 3 10:12 3 9. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 10. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 11. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 13. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0 14. Č. Budějovice 3 0 0 0 3 5:14 0

